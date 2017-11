Demanda de crudo crecerá a ritmo más lento en próximos 2 años: OPEP

La demanda mundial por el petróleo de la OPEP subirá a un ritmo más lento de lo previsto en los próximos dos años, porque la recuperación de los precios tras un acuerdo para disminuir la oferta mundial estimulará la producción de países fuera del grupo.



En sus Perspectivas Mundiales de 2017 presentadas en Viena, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó que la rápida adopción de vehículos eléctricos podría causar que la demanda de crudo se estabilice en la segunda mitad de la década de 2030, lo que afectaría el panorama del bloque en el largo plazo.



La demanda por el crudo de la OPEP alcanzará 33.10 millones de barriles por día (bpd) en 2019, dijo el reporte. La cifra representa un alza frente a los 32.70 millones de barriles de petróleo del 2016, pero es menor a los 33.70 millones de barriles que se calcularon en el informe del año pasado.



"Es evidente que este gran compromiso con los ajustes de producción ha sido fundamental para el reequilibrio que ha experimentado el mercado este año", escribió el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, en un prólogo del informe.



En su informe, la OPEP elevó su pronóstico para el suministro de petróleo no convencional, que incluye el de esquisto de Estados Unidos. Un aumento de los precios en 2017, más un crecimiento sostenido de la demanda, apoya el pronóstico más alto para los suministros fuera del cartel, añadió.



"Las perspectivas a mediano plazo para el crecimiento de los líquidos no pertenecientes a la OPEP ha cambiado considerablemente", dijo en el informe, en referencia a sus pronósticos de 2016. "Lo más sorprendente es que la producción petrolera no convencional de los Estados Unidos ha superado las expectativas de crecimiento previas".



Las naciones involucradas en un acuerdo entre la OPEP y sus aliados para recortar los suministros globales de petróleo siguen adelante con sus negociaciones para extender el pacto después de su expiración en marzo de 2018, dijo el martes en Viena el secretario general de la entidad, Mohammad Barkindo.



"Se están llevando a cabo discusiones en este momento entre todos los países participantes para definir la duración, la fase de duración del ajuste de suministros más allá de marzo", declaró.