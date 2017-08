Nikkei y Shanghái caen por cautela de inversores sobre Corea del Norte

TOKIO.- El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró este jueves con una leve caída tras una sesión volátil, debido a que los inversores se mantuvieron cautelosos por la tensión sobre Corea del Norte y antes de un fin de semana largo en Japón.



"El mercado se ha calmado un poco, y recuerden que el mercado no sufrió daños mayores en abril después de que Corea del Norte lanzó un misil", dijo Hiroyuki Nakai, analista de Tokai Tokyo Research Center.



El referencial japonés cayó 1.3 por ciento ayer miércoles para alcanzar su cierre más débil desde el 31 de mayo tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de "fuego y furia" contra Corea del Norte y la advertencia de que Pyongyang está considerando un ataque contra Guam.



Los temores excesivos respecto a Corea del Norte parecen haber disminuido, dijeron los operadores, pero la actividad se moderó debido a que los mercados japoneses estarán cerrados el viernes.



Al cierre de la jornada bursátil de este jueves el principal indicador tokiota, el Nikkei de 225 acciones bajó 8.97 puntos (0.05 por ciento), al ubicarse en 19 mil 729.74 unidades.



En tanto, el segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, descendió 0.65 puntos (0.04 por ciento), para ubicarse en mil 617.25 unidades.



En Shanghái las acciones chinas cayeron luego de que los inversores vendieron acciones de firmas de materias primas que se beneficiaron de un repunte reciente.



En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió 15.12 puntos, 0.41 por ciento, al ubicarse en tres mil 715.92 unidades.



El Shanghái Composite Index registró una baja de 13.82 puntos (0.42 por ciento) para cerrar en tres mil 261.75 unidades.



A su vez, el Shenzhen Component perdió 63.95 puntos (0.61 por ciento) para ubicarse en 10 mil 480.64 unidades, informó la agencia Xinhua.



Los analistas en China, a diferencia de otros lugares, no vieron las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos como una causa de nerviosismo del mercado.



"La corrección global está ejerciendo cierta presión sobre las acciones y algunos valores ligados a las materias primas habían repuntado de manera considerable hace poco", dijo Li Jian, analista de Great Wall Securities.



A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:



BOLSA INDICE CIERRE CIERRE VARIACION VARIACION

ANTERIOR ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 19,738.71 19,729.74 -8.97 -0.05%

Hong Kong Hang Seng 27,757.09 27,444.00 -313.09 -1.13%

Shanghai S.Composite 3,275.57 3,261.75 -13.82 -0.42%

Seúl Kospi 2,368.39 2,359.47 -8.92 -0.38%

Singapur Straits Times 3,318.08 3,323.24 +5.16 +0.16%

Sydney All Ordinaries 5,816.40 5,810.60 -5.80 -0.10%



Con información de Reuters y Notimex.