Nikkei, en máximo de 26 años; acciones chinas extienden ganancias

TOKIO.- El promedio Nikkei alcanzó un máximo de 26 años este viernes por el impulso del sector bancario y de corredurías, mientras que los papeles de Toshiba subieron por reportes de un comprador para su unidad Westinghouse Electric.



El Nikkei avanzó 208.90 puntos, igual a 0.9 por ciento, a 23 mil 714.53 puntos, nivel que no tocaba desde enero de 1992.



En tanto, la Primera Sección del Indice de Precios (Topix) ganó 16.52 puntos, equivalentes a 0.9 por ciento y se ubicó en mil 880.34 unidades, su mejor punto desde noviembre de 1991, tras subir 2.6 por ciento ayer jueves. Mientras, la Segunda Sección subió 80.70 puntos y se colocó en siete mil 466.56 unidades.



Los acciones ganadoras estuvieron lideradas por los sectores de química, petróleo y plástico, eléctrico/maquinaria y instrumentos de precisión impulsaron a los índices al alza.



Los mercados japoneses estuvieron cerrados entre el lunes y el miércoles. En su primera semana de operaciones del año, el referencial Nikkei ha trepado 4.2 por ciento desde la apertura el jueves.



"Esos (avances de los) mercados tienen mucha capacidad de sostenerse", dijo Gavin Parry, director gerente de Parry International Trading Limited. "La economía está creciendo y el yen está más devaluado en la medida que el Banco de Japón expande su hoja de balance".



Las acciones de Toshiba Corp. sumaron 2.2 por ciento. Una filial de la canadiense Brookfield Asset Management informó ayer jueves que compraría Westinghouse Electric Co. LLC, unidad de servicios nucleares de Toshiba, por cuatro mil 600 millones de dólares.



"Las acciones de Tokio continuaron avanzando a medida que los mercados mundiales estaban en un rally", señaló Norihiro Fujito, estratega de inversiones de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co.



"Existían fuertes expectativas de que la expansión económica (mundial) continuará este año", sostuvo.



Los fuertes indicadores económicos recientes, incluidos los datos relacionados con la fabricación en Estados Unidos y China, mantienen optimistas a los participantes del mercado financiero, indicaron los corredores.



Chihiro Ota, gerente general de investigación de inversiones de SMBC Nikko Securities Inc, acotó que "los inversionistas extranjeros compraron acciones (japonesas) tales como electricidad y gas, creyendo que están rezagados con respecto a otros sectores".



Las preocupaciones geopolíticas sobre las tensiones en la península de Corea parecen estar desapareciendo por el momento después de que Estados Unidos y Corea del Sur acordaron retrasar los ejercicios conjuntos hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno.



En el mercado de cambios de Tokio, el dólar subió frente al yen. El dólar se estaba cotizando entre 112.83 y 112.86 yenes, un aumento de 0.26 yenes con respecto a las cinco de la tarde del jueves.



Los mercados bursátiles de China extendieron sus ganancias este viernes, con los dos principales índices de referencia escalando por sexta sesión consecutiva, ayudados por las ganancias para los promotores inmobiliarios.



El Shanghai Composite Index registró un alza de 6.04 puntos (0.18 por ciento) para cerrar en tres mil 391.75 unidades.



A su vez, el Shenzhen Component ganó 1.50 puntos, igual a 0.01 por ciento, para ubicarse en 11 mil 342.85 unidades, informó la agencia Xinhua.



La actividad del sector de servicios de China se expandió en diciembre debido al sólido crecimiento de los nuevos negocios, y las perspectivas mejoraron a un máximo de seis meses, mostró el jueves una encuesta del sector privado.



Según otra encuesta empresarial privada, el crecimiento en el sector manufacturero de China aumentó inesperadamente a un máximo de cuatro meses en diciembre gracias a un aumento en los pedidos nuevos.