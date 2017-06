Nikkei cierra en rojo por eventos clave en EU y Reino Unido

La bolsa de Tokio cayó al final de la sesión, a contracorriente del resto de las plazas de la región, en medio de la cautela por eventos mundiales clave, como las elecciones que se celebran este jueves en Reino Unido.



Asimismo, los inversores están al pendiente de una reunión del Banco Central Europeo y el testimonio ante el Congreso de Estados Unidos del ex director del FBI James Comey, despedido el mes pasado por el presidente Donald Trump.



A pesar de la menor ventaja que han reflejado los sondeos, el escenario principal que descuentan los mercados continúa siendo el triunfo de los conservadores de Theresa May sobre los laboristas de Jeremy Corbyn.



En Asia, el gobierno japonés revisó a la baja el crecimiento económico en el primer trimestre del año debido a un ajuste en los inventarios empresariales, dijo la Oficina del Gabinete, resaltando la fragilidad de su expansión conducida por las exportaciones.



La economía de Japón, la tercera más grande del mundo, se expandió a una tasa anualizada de 1.0 por ciento entre enero y marzo, menos de la mitad de la cifra preliminar de un 2.2 por ciento, mostraron el martes datos oficiales.



El índice Nikkei de 225 acciones, retrocedió 0.38 por ciento, al ubicarse en 19 mil 909.26 unidades.



En tanto, el segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, bajó 6.68 puntos (0.42 por ciento), para ubicarse en mil 590.41 unidades.



En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen avanzó 27.11 puntos, un 0.77 por ciento, al ubicarse en tres mil 560.98 unidades.



El Shanghai Composite Index subió 0.32 por ciento para cerrar en tres mil 150.33 unidades.



En el mercado de divisas, el dólar, que subió frente al yen durante gran parte de la sesión, caía 0.3 por ciento a 109.50 yenes, presionado por un reporte que dijo que el Banco de Japón estudia cómo comunicar una eventual estrategia de salida de su estímulo monetario.



A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:



BOLSA INDICE CIERRE CIERRE VARIACION VARIACION



ANTERIOR ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE



Tokio Nikkei 225 19,984.62 19,909.26 -75.36 -0.38%



Hong Kong Hang Seng 25,974.16 26,063.06 +88.90 +0.34%



Shanghai S.Composite 3,140.32 3,150.33 +10.01 +0.32%



Seúl Kospi 2,360.14 2,363.57 +3.43 +0.15%



Singapur Straits Times 3,230.49 3,237.05 +6.56 +0.20%



Sydney AllOrdinaries 5,707.80 5,714.80 +7.00 +0.12%