Economía EU marcha por "buen camino": Fed de San Francisco

El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, John C. Williams, afirmó este lunes en Singapur que la economía de Estados Unidos está funcionando bien y descartó que sea necesario un paquete fiscal para ponerla en marcha.



"No es que necesitemos una política fiscal a corto plazo para ayudar a la economía a iniciar su marcha. Estamos realmente en un buen camino incluso sin pensar en el estímulo fiscal", señaló Williams al participar en el simposio sobre Banca y Finanzas Asiáticas.



El crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos creció 1.2 por ciento anualizado en el primer trimestre, más rápido que el estimado preliminar de 0.7 por ciento publicado el mes pasado. La tasa de desempleo cayó a 4.4 por ciento en abril.



El funcionario sostuvo que "la economía de Estados Unidos está tan cerca de los objetivos del mandato de la Reserva Federal como nunca antes hemos estado".



Pero en sus comentarios antes del discurso, también señaló la incertidumbre sobre la forma que podrían tomar los estímulos y política fiscal que planea el gobiernode del presidente estadunidense, Donald Trump.



"Hay mucha incertidumbre acerca de la política fiscal, no estoy seguro de lo que va a pasar en términos de política tributaria, política de gastos, reforma de salud, inmigración comercial, todas esas políticas." No hay mucha claridad en torno a eso, señaló.



Williams, que actualmente es miembro sin derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto, señaló cuatro grandes políticas con el potencial de un impacto dramático en la perspectiva económica estadunidense, tanto a corto como a largo plazo.



Reformas tributarias, salud, inmigración y Comercio, incluida la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



"Ahora mismo, mirando cuáles son los escenarios más probables, no veo ninguno de ellos teniendo un gran efecto en el crecimiento en los próximos años", acotó.



"Creo que mucha gente, tal vez los inversionistas del mercado de valores y otros, han considerado todos los aspectos positivos e ignorado cosas claves sobre cómo se pagará todo eso? Creo que puede haber un exceso de optimismo en Estados Unidos. Afectan la economía ", dijo.



Williams también señaló escenarios potencialmente negativos, en particular si el gasto se reduciría dramáticamente a corto plazo.



El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Francisco anticipó que el balance de la Fed será “mucho más pequeño” en unos cinco años, al final de un proceso de reducción que podría empezar con un “pequeño paso” este año.



“¿Qué tan grande será el balance dentro de un lustro, cuando haya pasado todo esto?”, dijo Williams en una entrevista de Bloomberg TV con Haslinda Amin este lunes en Singapur. “Es algo que no decidimos. Será mucho más pequeño que el de hoy”.



Las autoridades están uniéndose en torno a un plan para achicar gradualmente los 4.5 billones de dólares en activos del banco central con un proceso predecible para minimizar las reacciones de los mercados.



El tema es evitar que se repita el llamado “taper tantrum” de 2013, cuando el por entonces presidente de la Fed, Ben Bernanke, provocó un shock en los mercados globales con la mera sugerencia de que el banco central disminuiría las adquisiciones de activos.



Williams, que este año no vota políticas monetarias, dijo que el achicamiento será “aburrido” y se dará “de fondo”. El proceso dejará a la Fed con activos que de todas formas serán mucho más grandes que los que tenía antes de la crisis.



“No es cuestión de si vamos a reducir mucho el balance”, dijo. “Más bien es que al final ese balance será de algo así como 2 billones o 2.5 billones. No lo decido. No lo hemos decidido”.



La visión de Williams coincide con la de Loretta Mester, de la Fed de Cleveland, que tampoco vota este año. En entrevista con el Handelsblatt de Alemania, ella predijo que la reducción del balance comenzará este año y se comunicará “en el momento correcto”.



En un discurso, Williams reafirmó su visión de que un total de tres aumentos de las tasas de interés este año tendría sentido en vista de los datos “muy buenos” de la economía estadounidense.



La Fed elevó las tasas en marzo. Se anticipa que el desempleo siga cayendo todo el año y las cifras recientes de inflación publicadas en marzo, que fueron un tanto débiles, no deberían llevar a la Fed a cambiar la estrategia si siguen siendo algo temporario, dijo él.



Con información de Bloomberg y Notimex