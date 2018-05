Mayo, un mes rojo para el IPC (lo dice la historia)

Para la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mayo significan pérdidas.

En los últimos ocho años, el rendimiento promedio para el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) es negativo, al mostrar una caída de 1.42 por ciento. Para este año, la historia podría repetirse, aseguran analistas.

Después de haber concluido la temporada de reportes en el mercado mexicano, donde la sorpresa fue la caída de los beneficios en más de 50 por ciento y un aumento de las ventas de tan solo 4 por ciento, el resultado parecería ser un ajuste inminente.

“No es 100 por ciento recurrente pero mayo se inclina a ser probabilísticamente negativo para los mercados”, comentó Francisco Caudillo, analista técnico de Monex Casa de Bolsa, en entrevista con El Financiero.

“En la parte técnica, el riesgo puede estar concentrado, porque en años pasados no hemos visto esta historia en el caso del Dow Jones, que se está acercándose a su media de los 200 días por tercera vez en el año. Si lo juntamos con la parte probabilística del mes de mayo, estos factores, la estacionalidad y los pisos técnicos, pueden detonar con mayor certeza el sesgo bajista”.

El analista añadió que al cierre de las operaciones del miércoles, el IPC se “llevó” un piso importante y su media de 50 días y eso puede generar vulnerabilidad adicional.

Las elecciones también serán un factor que podrían jugar en contra de las acciones mexicanas, al elevarse los niveles de incertidumbre, aseguran.

“Se espera que tanto el índice de la BMV como el peso pierdan terreno este año a partir de mayo por el tema de electoral. Si bien en los últimos dos o tres años no se ha visto el efecto negativo del año por el buen comportamiento de la economía de Estados Unidos y la recuperación en Europa, parece que ese año sí gana el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, si podría ser el inicio de un ajuste importante”, comentó en entrevista un Treasury Manager que pidió no ser identificado por políticas corporativas.

‘SELL IN MAY AND GO AWAY’

En el mismo periodo, el Dow Jones también registra una caída promedio durante mayo, medida en dólares de 1.50 por ciento, ligeramente superior a la del mercado mexicano.

Este fenómeno, conocido entre los inversionistas como ‘Sell in May and Go Away’, basa su estrategia en deshacerse de posiciones durante el quinto mes del año con la finalidad de evitar la volatilidad durante los siguientes meses.

En el caso de los índices norteamericanos, esto no ocurrió en los últimos años, ante lo que se conoce como uno de los mercados alcistas de mayor auge. Algunos analistas han coincidido y se encuentran escépticos con que esto pueda prolongarse.

Por lo pronto, Marko Kolanovic y Bram Kaplan gurús de JP Morgan, llamaban a ignorar este dicho y hacer lo contrario en un comunicado. Esto explicado por las ganancias del primer trimestre de los corporativos que fueron de un 23.77 por ciento superiores a los estimados por los analistas en Wall Street, contabilizando hasta ayer 342 empresas que ya reportaron, sin embargo, las ganancias durante el mes de abril para los índices accionarios no sobrepasaron el 0.30 por ciento después de dos meses de caídas consecutivas que en conjunto superaron el cuatro por ciento.