Las amenazas de Trump, cada vez más ‘depreciadas’ en el mercado

La retórica de Donald Trump va en picada en el mercado financiero. Ante la falta de respaldo del Congreso, de su grupo de asesores y de la clase empresarial de Estados Unidos, las declaraciones del presidente tienen cada vez menos impacto en los mercados financieros y corren el riesgo de que en algún momento no surtan ningún efecto, sentenciaron analistas económicos.



De acuerdo con Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil de CI Banco, las declaraciones de Trump todavía hacen eco, pero mucho menor al que tenían cuando fue electo como presidente de Estados Unidos.



“Los inversionistas y los mercados se han dado cuenta que el país más afectado de una cancelación del TLCAN es Estados Unidos, el Congreso estadounidense ha sido un importante freno a las políticas propuestas por Trump y la clase empresarial se está viendo afectado porque hay proyectos que se están deteniendo, por lo que los mercados saben que no están solos”, explicó.



“El regreso a su retórica agresiva asusta para que llegues con condiciones desfavorables a la mesa. Así negocia Trump. Pero el mercado ya lo está conociendo y corre el riesgo de que sus declaraciones pierdan completamente el impacto”.



Hace 11 meses, cuando todavía era candidato a la presidencia, Donald Trump habló por primera vez de revisar las condiciones del TLCAN. Ante el temor de una posible salida de Estados Unidos o la cancelación completa del tratado, el tipo de cambio del peso frente al dólar perdió casi 3 por ciento en sólo un mes y hasta 19 por ciento en los seis meses subsecuentes.



La noche del martes, tras las nuevas intimidaciones sobre la cancelación del pacto comercial, el mercado apenas reaccionó. En un lapso de casi siete horas, la paridad del peso frente al dólar se incrementó solamente 16 centavos y después incluso comenzó a descender.



Para Ricardo López, subdirector de análisis de Citibanamex Casa de Bolsa, el presidente Trump está envuelto en un lío que ha deteriorado su credibilidad, luego de diversos acontecimientos que han empañado su administración, como el tema EU-Rusia y el racismo. Por lo anterior y por la incertidumbre que rodea a la administración del presidente Trump se ha profundizado la depreciación del dólar frente la canasta de las diez divisas más importantes del mundo, es decir, el índice DXY.



VOLATILIDAD, POSIBLE



Gabriela Siller, directora de análisis Económico-Financiero de Banco Base, aseveró que el señalamiento de Trump dejó en evidencia que el proceso de renegociación del TLCAN no estará exento de riesgos al a alza para el tipo de cambio, por ejemplo.



“Durante los meses de agosto y septiembre tienden a disminuir las apuestas netas a favor del peso, lo que genera depreciaciones, incluso en años en los que no existen factores que eleven la aversión al riesgo. Por lo anterior, el peso se encuentra vulnerable a una depreciación en el corto plazo”, dijo Siller.