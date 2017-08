Bullard de la Fed calificó de "apropiado" el actual nivel de tasas en EU

El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, aseguró este lunes que la Reserva Federal de Estados Unidos puede mantener por ahora las tasas de interés en el nivel en que se encuentran porque la inflación probablemente no subirá mucho, aún cuando el mercado laboral siga mejorando.



"El nivel actual de la tasa de política (monetaria) seguiría siendo apropiado en el corto plazo", dijo Bullard en declaraciones preparadas para un discurso en Nashville, Tennessee.



El índice de gasto personal de los consumidores (PCE por su sigla en inglés) que excluye alimentos y energía, la medición de la inflación preferida por el banco central estadounidense, ha estado cerca de 1.5 por ciento en los últimos meses y se ha mantenido alejada de la meta de la Fed del 2 por ciento.



Bullard manifestó que se espera que esa medición suba sólo a 1.8 por ciento, aún cuando la tasa de desempleo estadounidense baje al 3 por ciento desde el actual 4.3 por ciento.



Con una aceleración tan modesta de la inflación, la Fed no necesita subir las tasas de interés para desacelerar el crecimiento, agregó el funcionario.



Los comentarios de Bullard están en línea con lo que ha expresado en el último año, bajo el argumento de que la Fed no tiene que elevar las tasas hasta que la economía de Estados Unidos rompa con el patrón de crecimiento anual del 2 por ciento. Eso no sucedería en el corto plazo, dijo el lunes.



La economía estadounidense se expandió a una tasa anualizada de apenas 1.9 por ciento en los primeros seis meses del año, a pesar de un repunte en el segundo trimestre luego de un débil inicio del 2017.



"El régimen de crecimiento del 2 por ciento parece seguir intacto", agregó Bullard, que este año no tiene voto en el comité del banco central que define la política monetaria, aunque participa regularmente de los debates de la Fed en Washington.