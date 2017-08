La competencia bursátil no servirá si no se comunica y promueve eficazmente: Ve por Más

CIUDAD DE MÉXICO.- Abrir la competencia para apuntalar el crecimiento del financiamiento bursátil y del número de inversionistas mexicanos, será en vano si la industria no encuentra los canales efectivos de promoción y comunicación para llegar a las empresas y a los ciudadanos, advirtió Ve por Más (B*+).



Hoy se anuncia el inicio de operaciones de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pero será hasta finales de 2017 cuando arranque oficialmente.



La creación de Biva impulsará 2 de los objetivos de la reforma financiera: incrementar la competencia en el sector financiero, al permitir la operación de dos o más bolsas y ampliar el acceso a los mercados financieros.



Sin embargo, Carlos Ponce Bustos, director general de Estrategia Bursátil de Ve por Más, aseguró que sin duda la competencia trae beneficios para los objetivos de la reforma financiera, pero la promoción y la comunicación son elementos fundamentales y, a la vez, el gran reto que sigue vigente.



"Es elemental que se encuentren los canales efectivos para llegar a comunicar las bondades de la inversión bursátil y las bondades de financiarse en una Bolsa de Valores; si no hay esta estrategia puede haber dos o más bolsas en México y seguiremos rezagados frente a otras economías y frente a nuestra propia economía", aseveró Ponce Bustos.



En conferencia de prensa, el especialista bursátil, que ha escrito libros para la educación bursátil en México, destacó que si la ciudadanía ahorrara y entendiera la rentabilidad de la bolsa, desde un enfoque de "dueño de empresa" y no como especulador, las ganancias en tan solo cinco años, por ejemplo, sería de hasta de tres dígitos.



Asimismo, enfatizó que en Estados Unidos, la gente mide su riqueza en sus posiciones en inversiones en el mercado de valores y en sus pertenencias hipotecarias, de ahí que la riqueza del país es muy grande; mientras que en México no llega ni al 2 por ciento de la riqueza estadounidense.



Es ahí donde se debe de comunicar los riesgos y las oportunidades de una manera realista, no alarmante y no de ultra optimista, para que la ciudadanía y las empresas realmente se interesen por su patrimonio y decida participar y no se quede en solo reformas, describió Ponce.



VOLATILIDAD



Sin duda los mercados tienen que enfrentar tres principales eventos en el corto plazo que traerán volatilidad, principalmente al tipo de cambio, pero la mayor depreciación que el peso pudo sufrir ya lo hizo, aseguró Mariana Ramírez.



La estratega económica de Ve por Más prevé que el tipo de cambio podría terminar el 2017 en 18.2 pesos por dólar, ya que la depreciación de más de 40 por ciento que registró hace unos meses no se volverá a ver.



"Las reformas de Estados Unidos, la renegociación del TLCAN, los eventos geopolíticos y las elecciones presidenciales en el 2018 en México imprimen mucha volatilidad en la paridad", dijo.



Asimismo, añadió que el presupuesto 2018 en México tendrá que estar acompañado de un recorte presupuestal si quiere alcanzar la meta de déficit cero. Toda vez que reconoció que el gasto se incrementa en un año electoral en nuestro país.



Pese a las revisiones al alza del PIB nacional este año, la economía podría crecer solo 2.1 por ciento, estimó Ramírez.



Para Carlos Ponce, el mercado mexicano se ve atractivo para los inversionistas internacionales, dado el diferencial de más de 500 puntos base entre los bonos estadounidenses y mexicanos, elemento también que le permitirá a Banco de México desligarse de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y mantener tasas en 7.0 por ciento hasta la segunda mitad de 2018.