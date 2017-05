Irak se suma a países que apoyan extensión de recortes por 9 meses

Irak respaldó una propuesta de Arabia Saudita y Rusia para extender los recortes de producción durante nueve meses, eliminando uno de los últimos obstáculos que quedaban para alcanzar un acuerdo en la reunión de la OPEP en Viena esta semana.



El segundo mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que acordó con reticencia el año pasado reducir la producción, había expresado previamente su apoyo a prolongar los recortes históricos de suministro por sólo seis meses.



El ministro de Energía e Industria de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, logró el respaldo de su vecino a una prórroga mayor después de una reunión con su contraparte iraquí, Jabbar Al-Luaibi, en Bagdad. Por su parte, Omán y México, que no son miembros de la OPEP, también confirmaron su apoyo a la prórroga de nueve meses.



"La tendencia actual con respecto al acuerdo de producción es extenderlo por 9 meses", dijo Al-Falih a periodistas en la capital iraquí el lunes. "Todo lo que he hablado desde dentro de la OPEP es apoyar los nueve meses de recortes", aunque la decisión final no se tomará hasta la reunión del grupo el 25 de mayo, dijo.



La OPEP y 11 países no miembros acordaron el año pasado reducir la producción en 1,8 millones de barriles diarios. Inicialmente, las reducciones de oferta debían durar seis meses a partir de enero, pero la disminución más lenta de lo esperada en los inventarios llevó al grupo a considerar una extensión.



Datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos indican que mantener los recortes hasta el primer trimestre de 2018 llevaría las existencias de nuevo en línea con el promedio de cinco años -- el objetivo establecido por la OPEP.



Iraq tiene el peor registro de cumplimiento de los recortes prometidos, tras extraer cerca de 80 mil barriles de petróleo al día más de lo permitido durante el primer trimestre.



Si el acuerdo se extiende hasta 2018, la nación tendrá aún menos incentivos para cumplir porque la capacidad en los principales campos del sur está aumentando y tres años de combatir el Estado Islámico han dejado al país con cuantiosas deudas.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo se reunirá en Viena para estudiar la posibilidad de prorrogar los recortes de producción acordados en diciembre del año pasado entre la OPEP y 11 países externos al cartel, entre ellos Rusia.



La OPEP quiere reducir los inventarios mundiales de petróleo a su promedio de cinco años, pero hasta ahora ha tenido problemas para lograrlo. Los suministros están cerca de máximos históricos, debido en parte al aumento de la producción en Estados Unidos, que no forma parte del actual acuerdo.



Arabia Saudita está presionando para extender los recortes hasta marzo del próximo año.



Con información de Reuters y Bloomberg