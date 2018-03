¿Invertir en México? Ellos prefieren esperar el desenlace de la elección

Para algunos mercados emergentes, 2018 es un año de importantes eventos políticos a nivel coyuntural, sobre todo en los próximos meses. Sin embargo, existe interés de los inversionistas por invertir en ellos, salvo en México, en donde prefieren ser cautelosos y ver el desenlace ‘desde la barrera’, aseguran especialistas.

De acuerdo con el Monitor Electoral de Mercados Emergentes de UBS Wealth Management, se esperan elecciones en seis países: Rusia, Colombia, Hungría, México, Malasia y Brasil.

El informe resume que no es óptimo basar una tesis de inversión solo en un evento coyuntural, como las elecciones, sino que hay que ponderar el peso de los fundamentales y los cambios que es capaz de realizar un país para tomar mejores decisiones de inversión. El problema es que ni los fundamentales, ni el momento favorecen a México.

“Estamos en una posición de wait and see (esperar y ver), no estamos recomendando salir de México, pero tampoco estamos aconsejando invertir activamente en el país”, comentó en entrevista Jorge Mariscal, jefe para inversiones en mercados emergentes de UBS Wealth Management.

“Creo que es la posición de la mayor parte de los inversionistas con los que hablo y hay varias razones para esto. Una es el riesgo de que López Obrador no se cristalice. Hay un 25 por ciento de indecisos, el voto de los millennials aún no está definido y el TLCAN está en veremos. Estas variables hacen que el escenario sea más incierto y esto no sólo tiene detenida a la inversión extranjera directa, sino también la de portafolio. No venden, pero tampoco compran, porque hay mucha incertidumbre en torno al TLCAN y la elección”.

En la misma línea, la encuesta global de expectativas 2018 para fondos de cobertura de Credit Suisse, que mide la actividad de estos inversionistas, destaca un fuerte apetito por el mercado de capitales, aumentando su presencia en 33 por ciento en mercados emergentes, respecto a 2017. Sin embargo, en México, sólo hay interés en lo inmobiliario.

“Ha habido interés por parte de algunas instituciones con las que hemos hablado en vehículos de inversión como los REIT (Fibras), que se centran en las oportunidades en México”, escribió Bob Leonard, jefe global de Servicios de Capital de Credit Suisse.