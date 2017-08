Inflación está levemente por debajo del objetivo: minutas del BCE

Las autoridades del Banco Central Europeo (BCE) se mostraron preocupadas por una posible sobrevaloración del euro cuando se reunieron el 20 de julio y advirtieron que las laxas condiciones financieras no deben ser "dadas por sentado", ya que dependen de sus políticas, mostraron el jueves las minutas del organismo.



El reciente avance del euro, que está abaratando las importaciones del bloque y haciendo menos atractivas sus exportaciones, ha sido señalado por los inversores como la mayor amenaza a los esfuerzos del BCE para reanimar la inflación en la zona euro.



Las minutas de la más reciente reunión de política monetaria del BCE mostraron que las autoridades de la entidad eran muy conscientes de estos riesgos cuando decidieron no introducir cambios a su promesa de continuar inyectando estímulos a la economía del bloque.



"Se expresaron preocupaciones por una posible sobrevaloración en la fijación futura del nuevo precio por parte de los mercados financieros, en especial los mercados cambiaros extranjeros", indicó el BCE en las minutas.



"Se destacó que las aún favorables condiciones financieras no deben ser dadas por sentado", agregó.



Las autoridades afirmaron también que la duración y el ritmo del programa de compra de bonos del BCE por 2.3 billones de euros no son las únicas herramientas disponibles para ajustar su posición y que es necesario "más espacio de política en cualquier dirección".



Las minutas indicaron que se hizo una sugerencia para ajustar la guía del BCE, que incluye una promesa de aumentar las compras de bonos desde su ritmo actual de 60 mil millones de euros mensuales si es necesario, pero fue rechazada por temor a una reacción adversa del mercado.



La junta se mostró lista para moverse en cualquier dirección en lo que respecta a los estímulos, en caso de ser necesario.



La próxima reunión del BCE será el 7 de septiembre. La expectativa del mercado está centrada en si habrá o no anuncios relacionados con el programa de compras.