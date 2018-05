Índice Nikkei cae tras la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán

TOKIO.- Las acciones japonesas cayeron este miércoles debido a una intensificación de las tensiones globales después de que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos de un acuerdo nuclear internacional con Irán, pero los títulos de Toyota subieron luego de divulgar sus ganancias y anunciar una recompra de acciones.

Las acciones se negociaron en territorio negativo durante todo el día, con inversionistas preocupados por el anuncio de Trump de que Estados Unidos reinstaurará las sanciones a Irán.

El acuerdo de 2015 exoneraba a Irán de sanciones a cambio de que esa nación limite su programa nuclear.

El Nikkei de 225 acciones, principal indicador de la Bolsa de Valores de Tokio, cerró sus operaciones con pérdida de 99.81 puntos, igual a 0.44 por ciento, para ubicarse en 22 mil 408.88 unidades.

En tanto, la Primera Sección del Indice de Precios (Topix) perdió 6.91 puntos y se ubicó en mil 772.91 unidades, mientras la Segunda Sección restó 39.18 puntos y se colocó en siete mil 123.36 unidades, informó este miércoles la agencia japonesa de noticias Kyodo.

La medida de Trump aumentó el riesgo de un conflicto en Oriente Medio, alteró a los aliados europeos y generó incertidumbre sobre el suministro mundial de petróleo, lo que provocó un incremento de las acciones de la minera Inpex Corp. de un 1.0 por ciento.

"El impacto a corto plazo en el mercado bursátil puede ser limitado, pero las preocupaciones sobre un impacto a mediano y largo plazos podrían llevar a una posición de evasión del riesgo por parte de los inversores", dijo Norihiro Fujito, estratega de inversiones senior de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Las acciones de la automotriz Toyota Motor Corp., que por primera vez divulgó su resultado de todo el año durante las horas en que la bolsa estaba en operación, subieron 3.8 por ciento, a un máximo de tres meses de 7.424 yenes, después de que registró una ganancia operativa de 2.4 billones de yenes (21 mil 900 millones de dólares) en el año que acaba de terminar, superando a sus rivales Volkswagen AG y Daimler AG por quinto año consecutivo.

Los títulos de Takeda Pharmaceutical cayeron 2.4 por ciento después de anunciar el martes que había acordado comprar Shire por 62 mil millones de dólares, la más grande hasta la fecha en una ola de acuerdos en la industria farmacéutica.

Los títulos de Otsuka Holdings cayeron 5.5 por ciento, los de Daiichi Sankyo 3.8 por ciento y los de Eisai Co. 1.5 por ciento.

Por otro lado, los papeles de Asahi Group Holdings subieron 7.2 por ciento luego de que su ganancia neta de enero-marzo escaló 430 por ciento, a 14 mil 800 millones de yenes.

En China las acciones cerraron ligeramente a la baja este miércoles debido a que las pérdidas en los títulos de empresas financieras e inmobiliarias contrarrestaron las ganancias en papeles de energéticas.

El Shanghai Composite Index bajó 2.35 puntos, 0.07 por ciento, para cerrar en tres mil 159.15 unidades, mientras el Shenzhen Component Index cayó 18.73 puntos, 0.17 por ciento, para ubicarse en 10 mil 689.07 enteros, informó la agencia Xinhua.

El índice de acciones líderes CSI300 cayó 0.2 por ciento, a tres mil 871.62 unidades,

El subíndice del sector financiero cayó 0.35 por ciento y el índice inmobiliario, 0.95 por ciento.

Los papeles con mejor desempeño en el Índice Compuesto principal de Shanghái fueron los de Zhejiang Sunriver Culture Co. Ltd., con un avance de 10.08 por ciento, seguidos por los de Jiangsu Jiangnan Water Co. Ltd., que ganaron 10.06 por ciento, y los de Qingdao Copton Technology Co. Ltd., que avanzaron 10.01 por ciento.

Los de peor desempeño fueron los de Aurora Optoelectronics Co. Ltd., con una merma de 10.02 por ciento, seguidos de Shanghai Laimu Electronics Co. Ltd., que cayeron 5.89 por ciento, y los de Zhejiang ChiMin Pharmaceutical Co. Ltd., que retrocedieron 5.86 por ciento.