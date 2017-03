5 gráficas explican cómo afectan los excedentes del petróleo a sus precios

Los precios del petróleo mantienen una tendencia a la baja que se extiende a casi dos semanas, y están cercanos de romper niveles que no se registraban desde noviembre de 2016.



El problema no son los niveles de extracción (que en cierta forma están controlados), sino que ahora están afectando los elevados inventarios de los países consumidores.



Por el lado de la producción, la OPEP hace un esfuerzo importante para cumplir con los recortes propuestos en su reunión de finales de noviembre; pero es la producción de los países no miembros la que presiona los excedentes de crudo a nivel mundial.



Por el lado de los inventarios, se observa un factor interesante: cuando la OPEP anuncia su recorte de producción para este año, los países consumidores aprovecharon los bajos precios para recuperar parte de sus inventarios y aquí es donde se observa una participación muy activa de Estados Unidos.



Los precios de los principales crudos se mantienen sensibles a esta variable: Estados Unidos. Esta nación no solo registra una mayor actividad de extracción, sino también de acumulación de inventarios.



A continuación te presentamos cinco gráficas que te explican como afecta la producción y acumulación de petróleo a los precios del petróleo.





1. PRODUCCIÓN, EN AUMENTO



Esta parte tiene signos encontrados, ya que por un lado la OPEP ya redujo en poco más de 300 mil barriles diarios su plataforma de extracción, lo que no sólo impulsó los precios, sino que además registraron un periodo de estabilidad en el primer bimestre del año.



Sin embargo, son los productores independientes los que aumentaron la oferta de petróleo en los mercados internacionales.



La OPEP estima que serán estos productores los que eleven en más de 400 mil barriles diarios la oferta de crudos, lo que llevará la producción a un nuevo máximo histórico.





2. INVENTARIOS DE NORTEAMÉRICA



La región de Norteamérica no solo está produciendo más, sino que también esta acumulando más.



De acuerdo con estimaciones de la OPEP, solo en el primer mes del año se estima que los inventarios petroleros (petróleo y sus derivados) registraron un aumento de 2.3 por ciento en enero; solo en crudo, los inventarios crecieron 1.8 por ciento, interrumpiendo dos meses de reducción consecutiva.



Este crecimiento tiene una combinación poco saludable: mayor extracción (principalmente de crudo Shale) y una mayor acumulación de inventarios.





3. ESTADOS UNIDOS



La mayor economía del mundo atraviesa por un periodo de expansión en su industria petrolera y es que la reducción en la participación de los países miembros de la OPEP en la oferta mundial, se convirtió en una oportunidad para los productores estadounidenses con un aumento de exportaciones de crudo Shale.



En su último informe del comercio internacional del Departamento de Comercio sólo sus exportaciones de crudo repuntaron casi 200 por ciento.



Pero también tenemos los inventarios, que prácticamente se han mantenido en crecimiento en lo que va del año y es en este renglón donde se observa un aumento de 14.2 por ciento en las importaciones de petróleo





4. UNIÓN EUROPEA Y NORUEGA



Al igual que lo observado en el área de Norteamérica, la Unión Europea aprovechó la reducción de la producción de la OPEP para aumentar sus inventarios que aumentaron durante enero 1.2 por ciento, y si agregamos los inventarios de Noruega, la escalada fue de 2.2 por ciento en el primer mes del año.



Para las naciones consumidoras, una reducción en el suministro de petróleo significa presiones para los consumidores.



Esto ya se estaba reflejando en los inventarios de los derivados del petróleo, que luego de cinco meses de baja de forma consecutiva, los últimos dos reportaron un aumento importante que casi regresan al nivel observado en septiembre del año pasado.





5. ASIA Y CHINA



En la región de Asia hay una contradicción, ya que mientras los inventarios de las naciones asiáticas miembros de la OCDE redujeron el monto de sus inventarios, China está acumulando no sólo inventarios de crudo, sino también de derivados.



De acuerdo con información de la OPEP, mientras Japón y Corea del Sur mantuvieron a la baja sus inventarios petroleros, por tercer mes consecutivo, China los aumentó en diciembre y enero, principalmente en derivados del petróleo.



Los inventarios de crudo de la segunda economía del mundo crecieron 1.6 por ciento durante el primer mes del año.