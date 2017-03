Hay margen para elevar dos veces más las tasas en EU este año: Lockhart

La Reserva Federal de Estados Unidos tiene margen para otros dos aumentos de tasas este año, puesto que la economía parece estar "razonablemente cerca" del pleno empleo y es probable que cobre impulso, aseguró Dennis Lockhart, ex presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta.



"El comité es bastante optimista sobre las perspectivas para al menos el mediano plazo, y eso sería la continuación de un ritmo moderado de crecimiento", dijo Lockhart en una entrevista con Yvonne Man, de Bloomberg Television, en Hong Kong. "Es apropiado comenzar a quitar un poco de ultraexpansión".



El 15 de marzo, la Fed elevó su objetivo para la tasa de referencia de los fondos federales en un cuarto de punto a una banda de entre 0.75 por ciento y 1 por ciento, y divulgó pronósticos trimestrales según los cuales los funcionarios prevén otras dos alzas este año, de acuerdo con su estimación mediana.



En declaraciones al margen de la Conferencia Asiática de Inversión de Credit Suisse en Hong Kong, Lockhart dijo que la Fed no está detrás de la curva, y que él habría apoyado el aumento de tipos previamente este mes. Con la tasa de desempleo de 4.7 por ciento, la economía está "razonablemente cerca" del pleno empleo, dijo.



Aun así, los estrategas monetarios probablemente se abstendrían de un endurecimiento rápido, y las tasas de interés en Estados Unidos probablemente se mantendrán bajas según estándares históricos durante algún tiempo, dijo.



Optimista sobre el crecimiento



Si bien hay indicios de que el crecimiento económico de Estados Unidos en el primer trimestre puede ser "bastante bajo" en alrededor de 1 por ciento, el patrón de los últimos años puede repetirse con una expansión acelerada en el segundo trimestre y más adelante en el año, dijo Lockhart, quien se retiró del cargo a finales de febrero.



En un discurso posterior, Lockhart dijo que espera que la economía estadounidense mantenga un ritmo "modesto" de crecimiento de alrededor del 2 por ciento, aunque advirtió que era posible que las políticas económicas del presidente Donald Trump no propicien un crecimiento sostenible si no se resuelven problemas mayores.



Lockhart dijo que "no hay mucho" que la política monetaria de la Fed pueda hacer para mejorar la productividad. En cambio, los estrategas monetarios deben abordar obstáculos estructurales, como la demografía y la productividad.



Conforme la Fed endurezca la política monetaria, también comenzará una contracción "natural pero lenta" del balance, con un tamaño final que probablemente será de entre uno y dos trillones de dólares, dijo en respuesta a una pregunta.



El sesgo, dijo, era “hacia un balance únicamente compuesto de bonos del Tesoro”.