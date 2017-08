Fed debe 'pensar dos veces' antes de elevar tasas de interés: Kaplan

Los bajos rendimientos en los mercados financieros están generando señales de advertencia en la economía estadounidense y, por lo tanto, la Reserva Federal debería ser "muy paciente y juiciosa" al evaluar si aumenta las tasas de interés, dijo el jueves el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan.



"No hay duda de que la curva (de rendimiento) se aplana e invierte, esa es una señal de problema económico", señaló Kaplan, en referencia al retorno de 2.2 por ciento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años y del reducido diferencial de retornos.



"Soy sensible a ese hecho (...) y creo que necesitamos ser muy pacientes y juiciosos en los próximos movimientos de la tasa de fondos de la Fed. Eso es lo que me dice" la situación, precisó el miembro del comité del banco central que define la política monetaria, quien este año tiene derecho a voto en el panel FOMC.



Kaplan agregó durante un almuerzo en la Cámara de Comercio en Lubbock: "Tenemos que ser muy cuidadosos en nuestros próximos pasos".



Además, en referencia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que están renegociando Estados Unidos, México y Canadá, el funcionario dijo que sin el acuerdo Washington perderá puestos de trabajo que se irán a Asia.