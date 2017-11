Fed de Cleveland: existe margen para seguir con alza gradual de tasas

La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, estimó que que la inflación va a repuntar, allanando el camino para que la Fed continúe su proceso gradual de subir las tasas de interés.



"No me preocupa tanto el lugar en donde está hoy la inflación. Hay buenas razones para creer que (los precios) van a repuntar", dijo Mester durante una conferencia de política monetaria en el Cato Institute, ubicado en Washington.



La funcionaria dijo que, dada la profundidad de la crisis económica entre 2007 y 2009, un período extenso de inflación floja "no debería haber sido inesperado".



Se prevé que la Fed eleve las tasas de interés en su reunión de diciembre y los futuros de los fondos de la Fed indican que existe más de un 90 por ciento de probabilidades de un alza de tasas en esa ocasión.



Los funcionarios de la Fed han discutido en los últimos meses si la reciente inflación débil sugiere una debilidad más amplia en la economía o si ha sido el resultado de otras fuerzas que podrían hacer que la Fed desacelere el endurecimiento de su política monetaria.



Sin embargo, datos recientes han mostrado que la inflación está empezando a acelerarse junto a un incremento del empleo y de los salarios y un continuo gasto de los hogares, lo que indica que hay una recuperación continua.



Mester afirmó que la recuperación está "bien establecida" y que justifica que siga una aproximación gradual a las alzas de tasas.



Con información de Reuters