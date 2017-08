Europa no escapa al 'efecto Norcorea'; bolsas cierran en rojo

Las bolsas europeas cayeron al cierre de operaciones de este miércoles, en medio de las tensiones cada vez mayores entre los presidentes de Estados Unidos y de Corea del Norte después de que los dos países intercambiaron amenazas.



El conflicto geopolítico llevó a los inversores a refugiarse en el oro, aunque los sólidos resultados de Scout24 y Novo Nordisk se destacaron en la sesión.



El martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, elevó su retórica contra Corea del Norte a un nivel sin precedentes, advirtiendo que el régimen de Kim Jong Un se enfrentará a un devastador ataque militar si sigue amenazando a Estados Unidos.



Al mismo tiempo, los valores de la zona euro y los "blue-chips" caen 0.8 por ciento, después de que Pyongyang dijera que considera atacar la isla de Guam, donde Estados Unidos tiene una gran base militar.



El índice Stoxx Europe 600 perdió 0.7 por ciento en Londres, con todos los sectores que lo integran en rojo, excepto uno.



Las acciones de la banca también estuvieron en el centro de atención, con el índice del sector cayendo 1.4 por ciento, después que BNP Paribas congeló los fondos que estaban expuestos a hipotecas de alto riesgo estadounidense, un acontecimiento que marcó el inicio de la crisis crediticia.



A pesar de que los bancos de todo el mundo nunca se han recuperado, la tensión ha sido particularmente grave para los prestamistas de la zona del euro, que sigue bajando un 70 por ciento desde entonces.



En el mercado de divisas, el euro se tomó un respiro el miércoles después de que su selloff comenzara la semana pasada tras los mejores datos de los empleos mensuales de Estados Unidos.



El fuerte repunte de la moneda única, que se inició desde desde el comienzo del año, ha sido motivo de preocupación para las acciones europeas y un tema recurrente para los ejecutivos de la región en la última temporada de resultados.



La divisa europea cotiza con una marginal caída de 0.04 por ciento, a 1.1747 unidades por dólar.



Los resultados corporativos también provocaron algunas caídas fuertes.



La química Brenntag lideró los declives, con un desplome de 6.73 or ciento después de que sus resultados del segundo trimestre incumplieron las previsiones.



Las acciones de G4S cayeron 7.47 por ciento a pesar de que el grupo de servicios de seguridad reportó que su ganancia del primer semestre subió 7.6 por ciento y dijo que su reestructuración está bien encaminada.



Las mineras Randgold Resources y Fresnillo estaban entre los únicos valores que cerraron en terreno positivo en el índice FTSE 100 de Londres, ganando 2.8 y 4.9 por ciento al tiempo que los inversores se refugiaban en la seguridad del metal precioso.



Asimismo, sobresalen las acciones de Novo Nordisk que subió 7.87 por ciento luego de reportar resultados trimestrales que superaron las estimaciones de analistas. El sector de los recursos básicos avanzó a su nivel más alto, ayudado por un repunte de varios precios de los metales.



Scout24 destacó también al repuntar 4.7 por ciento a máximos de siete meses después de que los resultados de la compañía alemana impresionaron.



A continuación la cotización de las principales bolsas europeas:



Bolsa Índice Cierre Puntos Porcentaje



ondres FTSE-100 7,498,06 -44.67 -0.59%



París CAC-40 5,145.70 -73.19 -1.40%



Frankfurt DAX 12,154.00 -138.05 -1.12%



Zurich SMI 9,027.15 -135.18 -1.48%



Madrid Ibex-35 10,596.00 -138.70 -1.29%



Milán MIB Index 21,848.37 -199.93 -0.91%



Lisboa PSI-20 5,252.32 -24.54 -0.47%



Con información de Bloomberg y Notimex