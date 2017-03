Al peso le faltó 'energía' al inicio de la primavera

CIUDAD DE MÉXICO.- En el regreso del fin de semana largo, el peso mexicano no pudo aprovechar del todo la coyuntura de debilidad del dólar en el mercado internacional, como respuesta al comportamiento negativo reportado en los precios del crudo.



El Banco de México informó que el dólar spot cerró este martes en 19.0850 unidades, cerca de un mínimo no visto desde el 8 de noviembre del 2016. En el día, peso perdió marginalmente 0.01 por ciento.



El tipo de cambio tocó un mínimo en 18.9357 unidades a las 6:10 de la mañana, con base en información reportada por Bloomberg..



En la jornada de ayer, donde no hubo operaciones regulares en México, el tipo de cambio cerró en 19.0013 unidades en el mercado internacional.



En ventanilla bancaria, el billete verde se vende en 19.40 pesos, nivel por arriba de los 19.35 del cierre reportado el viernes por Citibanamex.

La moneda mexicana se vio beneficiada por el retroceso del billete verde en el contexto externo, ante la perspectiva de que la Reserva Federal siga aplicando una estrategia gradualista en materia de tasas de interés.



El índice que mide el comportamiento del billete verde frente a una canasta de 10 divisas pierde 0.35 por ciento, situación que lo lleva a su menor nivel en tres semanas.



En otro frente, el petróleo le restó ganancias a la moneda mexicana.



El West Texas Intermediate cae 1.82 por ciento a 47.34 dólares por barril, mientras que el tipo Brent baja 1.18 por ciento a 51.01 dólares.



A pesar de la toma de utilidades contra el peso observada este martes, desde el punto de vista del análisis técnico, se considera todavía una buena señal que el tipo de cambio siga por debajo de su promedio móvil de 200 días.