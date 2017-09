'Efecto Harvey' tira nuevamente los precios del petróleo

Los precios del crudo caían este viernes luego subir hasta un 2 por ciento en la sesión previa, presionados previamente por la tormenta Harvey, que ha causado la muerte de más de 40 personas e inundaciones en el centro petrolero de Texas, paralizando un cuarto de la industria de la refinería en Estados Unidos.



El barril del crudo Brent para noviembre caía 0.26 por ciento, hasta los 52.72 dólares por barril. El contrato para octubre, que expiró el jueves, cerró con una ganancia de 1.52 dólares a 52.38 dólares el barril.



El West Texas Intermediate (WTI), el referencial estadounidense, perdía 0.30 por ciento y se cotizaba en 47.09 dólares por barril. El contrato repuntó 2.8 por ciento el jueves pero cerraría esta semana con un descenso semanal de cerca de 2 por ciento.



Los precios del petróleo cedían las ganancias previas debido a los efectos de la tormenta Harvey que tienen paralizada una cuarta parte de la capacidad de refinación de Estados Unidos.



La tormenta Harvey ha provocado inundaciones récord en el centro petrolero estadunidense de Texas, paralizando al menos 4.4 millones de barriles por día (bpd) de capacidad de refinación.



La Oficina de Seguridad y Aplicación Ambiental del Departamento del Interior de Estados Unidos dijo que aproximadamente el 13.5 por ciento de la producción de petróleo en el Golfo de México también se cerró el jueves.



El gobierno estadounidense aprovechó sus reservas estratégicas de petróleo por primera vez en cinco años el jueves, liberando un millón de barriles de crudo a una refinería en funcionamiento en Luisiana.



Las existencias de crudo de Estados Unidos cayeron fuertemente la semana pasada, incluso mientras las refinerías subían la producción en la carrera hacia el enfoque de Harvey, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía.



Eso debería alentar a los miembros de la OPEP y no miembros que están tratando de restringir los suministros para elevar los precios que son aproximadamente la mitad del nivel de hace tres años.



La producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en agosto cayó 170 mil barriles diarios desde un máximo de 2017, ya que los disturbios renovados redujeron los suministros en Libia y otros miembros aumentaron el cumplimiento de su acuerdo de corte de producción con países no pertenecientes a la OPEP, Incluyendo Rusia.



Sin embargo, el reequilibrio del mercado puede tardar más de lo esperado si la producción vuelve a los Estados Unidos y las refinerías no pueden alimentar esa producción a las refinerías inundadas.



La medida hace temer una escasez de combustible justo antes del fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos y provocó una disminución de la demanda por crudo en las refinerías, ampliando el diferencial entre las gasolina y el barril referencial WTI.



La gasolina en Estados Unidos marcó un máximo de dos años el jueves, por sobre los 2 dólares el galón, pero retrocedían el viernes.



El contrato de futuros de gasolina para septiembre cerró con un alza de 25.52 centavos, o 13.5 por ciento, a dos mil 139 dólares el galón. La gasolina para octubre abrió con pérdidas el viernes, a mil 774 dólares el galón.



Con información de Reuters y Notimex