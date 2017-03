Dow Jones liga quinta caída; BMV tampoco repunta

En caminos opuestos resultaron los cierres de los mercados accionarios en Wall Street y en México. Por un lado, algunos sectores industriales no pudieron despegar durante toda la sesión dentro del Dow Jones; en tanto, del lado de las firmas tecnología se registraron saldos positivos. Mientras que la Bolsa Mexicana de Valores no pudo salir de terreno negativo.



El índice industrial Dow Jones registró la quinta caída consecutiva, la cual en esta ocasión fue de 0.03 por ciento a los 20 mil 661 puntos. En estas cinco jornadas, el indicador bursátil acumula una baja de 1.38 por ciento y continúa a más de mil 600 puntos de su promedio móvil de 200 días, una medición que señala optimismo en el mercado pese a las recientes bajas.



En la Bolsa Nasdaq, el indicador compuesto regresó a las ganancias con un avance de 0.48 por ciento para ubicarse en los 5 mil 821.64 puntos.



Al mercado neoyorquino le pesaron los malos resultados de Nike, ya que su acción cayó 7.05 por ciento, y entre las perdedoras también pudimos observar a AT&T con declive de 1.02 por ciento, al banco Wells Fargo que descendió 0.93 por ciento y a Johnson & Johnson que bajó 0.78 por ciento.



Y del lado de las ganadoras destacó Microsoft y Apple, con 1.28 y 1.13 por ciento, además de Facebook y Amazon que marcaron 0.78 y 0.58 por ciento, las cuales pese a no ser las que marcaron las mayores ganancias del día, sí fueron las que más contribuyeron por su peso.



En México, el Índice de Precios y Cotizaciones terminó con el segundo declive consecutivo. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con un descenso de 0.21 por ciento, una baja de 101.75 puntos a los 48 mil 487.30 enteros.



En la sesión, hubo actividad de 124 emisoras, de las cuales 55 subieron 54 bajaron y 15 permanecieron sin cambio, en tanto, el volumen accionario tuvo un descenso de 26 por ciento frente a su promedio de los últimos 10 días.



Las acciones que más subieron fueron AMX a con 4.98 por ciento, seguida de ACCELSA y Sare que bricaron 3.57 y 3.30 por ciento, respectivamente.



En el terreno de las perdedoras, Grupo Pochteca lideró las caídas con 4.28 por ciento, Industrias CH cayeron 3.51 por ciento y Grupo Financiero Banregio con 2.92 por ciento.