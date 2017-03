Dólar interbancario rompe el piso de los $19

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves el dólar estadounidense rompió el piso de los 19 pesos en el mercado interbancario.



En lo interno, el peso mexicano se vio apoyado por las declaraciones del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, en el sentido de que está todavía un 10 por ciento por debajo de su valor, a pesar de la fuerte apreciación reportada en los últimos meses.



El dólar spot cerró en 18.9735 unidades, en su menor precio desde el 8 de noviembre del año pasado, de acuerdo a datos publicados por el Banco de México. En el día, el peso ganó 10.55 centavos, semejante a 0.55 por ciento.



En ventanilla bancaria, el billete verde se vende en 19.30 unidades, por debajo de los 19.35 del cierre reportado ayer por Citibanamex.



Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, el pasado 20 de enero, la moneda mexicana ocupa el primer lugar como la de mejor desempeño en el mundo, al apreciarse 14.19 por ciento, de acuerdo con cifras de Bloomberg.



El segundo y el tercer puesto le corresponden al rand sudafricano y al won surcoreano con avances de 9.24 y 4.18 por ciento.

El dólar en el mercado internacional muestra un sesgo bajista, a la espera de conocer el resultado de negociaciones en el Congreso de Estados Unidos en torno a una ley de salud.



Las negociaciones en el Congreso serán un importante termómetro del destino que les espera a otras propuestas de la administración de Donald Trump relacionadas con el gasto y la política fiscal.



El índice que mide el comportamiento del billete verde frente a una canasta de 10 divisas opera con una marginal baja de 0.01 por ciento.



En otro frente, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, no realizó comentarios sobre el futuro de las tasas de interés.



En tanto que las cifras económicas publicadas hoy en Estados Unidos no lograron dar el suficiente apoyo al billete verde.



Las solicitudes por seguro de desempleo se elevaron a 258 mil en la semana terminada el pasado 18 de marzo, cifra por arriba de las 243 anteriores.



Asimismo, las ventas de casas nuevas subieron sorpresivamente 6.1 por ciento en febrero de este año, por arriba del 1.6 por ciento estimado en una encuesta de Bloomberg, entre especialistas del sector.



En el mercado de futuros solamente se prevé un 13.3 por ciento de posibilidades de que la Fed aumente su tasa de referencia en su reunión del próximo 3 de mayo.



La debilidad en los precios del petróleo es un factor que, en la sesión, puede limitó el potencial de apreciación del peso mexicano.



El West Texas Intermediate pierde 0.69 por ciento a 47.71 dólares por barril, mientras que el tipo Brent retrocede 0.10 por ciento a 50.59 dólares.



El avance de la moneda mexicana en los últimos meses ha estado apoyada en una retórica más suave de Estados Unidos con relación las negociaciones en torno la Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN) y a la ampliación del diferencial de tasas entre Banxico y la Fed, entre las más relevantes.



No obstante, debido al fuerte avance del peso mexicano no habría que descartar periodos de volatilidad, acompañados con tomas de utilidades.



Desde el punto de vista del análisis técnico, el tipo de cambio presenta un soporte en 18.42 y una resistencia en 19.90 pesos en el mercado de mayoreo.