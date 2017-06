FBI, China e inflación en México, en el radar de los mercados

CIUDAD DE MÉXICO.- 1. En Estados Unidos el tema del escándalo provocado por el trinomio Trump-Rusia-FBI volverá a ocupar un lugar importante en la atención de los mercados, debido al testimonio que rendirá James Comey, exdirector del FBI ante el Comité de Inteligencia del Senado, el próximo 8 de junio.



2. Las cifras económicas en Estados Unidos serán menos abundantes, destacando las relacionadas a la actividad de los servicios y de los pedidos a fábricas. Estos indicadores podrían todavía mostrar un bajo desempeño.



3. En China se publicarán datos de la balanza comercial, los cuales probablemente muestren un gris comportamiento. De ser así, el mercado de las materias primas podría verse afectado negativamente debido a que el gigante asiático es uno de los principales consumidores de este tipo de productos.

4. En la zona euro, el foco de la atención será el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo. Al respecto, se espera que mantenga sus principales tasas de referencia y el monto de sus compras de bonos sin cambios, aunque podría mostrar una inclinación para ampliar los estímulos en caso necesario.



5. En Japón y en la zona euro se publicarán cifras sobre el PIB al primer trimestre, mientras que en el Reino Unido y Alemania se conocerá el comportamiento de la producción industrial.



6. En el Reino Unido destacan las elecciones de legislativas, cuyo resultado podría influir en las formas y el contenido del proceso de negociaciones rumbo a la salida de la Unión Europea.



7. El mercado petrolero será un factor de tensión, debido a que los precios no encuentran todavía catalizadores que le puedan dar apoyo.



8. En México, los participantes de los mercados estarán atentos a los resultados de las elecciones en varios estados de la República a realizarse el domingo y de la existencia o no de posibles conflictos poselectorales. En el ámbito político, destaca la visita de la canciller de Alemania, Angela Merkel.



9. En el frente económico sobresalen las cifras de producción industrial de México en el arranque del segundo trimestre del año y las relacionadas con la producción y exportación de vehículos. Dichos datos servirán para poder evaluar si la economía mantiene o no el paso en materia de dinamismo económico.



10. El comportamiento de los precios al consumidor de mayo será otro dato clave para México. Al respecto, es posible que la burbuja inflacionaria en términos anuales pueda seguir creciendo.



11. La evolución de los salarios será un tema relevante para poder ver la recuperación del poder de compra de los trabajadores mexicanos en medio de un alza en la inflación, así como para evaluar si las negociaciones no han sido contaminadas por este proceso.