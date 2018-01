Rincón del experto: La fortaleza del peso en un contexto de incertidumbre

El peso inició el año con fuerza, a pesar de una elevada incertidumbre, con el enfoque en dos riesgos: la renegociación del TLCAN y la elección presidencial. A pesar de esto, el peso se ha apreciado 6.0 por ciento, de 19.67 a 18.55 pesos por dólar, la mejor del mundo.



¿Por qué el peso ha tenido este buen desempeño ante un panorama tan complejo e incierto?



En mi opinión, un factor clave es el alto nivel de la tasa local de referencia de Banxico en 7.25 por ciento, respecto a la tasa de fondos federales de la Fed, en 1.50 por ciento. El diferencial entre México y Estados Unidos se ubica en 5.75 por ciento, subiendo 300 puntos base de diciembre de 2015, a la fecha.



Para analizar la relevancia del diferencial, imaginemos un mexicano con 100 pesos para invertir un año con dos opciones: (1) mantenerlo en pesos; o (2) comprar dólares hoy e invertirlos en Estados Unidos. Para calcular las ganancias, supongamos que el tipo de cambio se mantiene constante al nivel actual en 18.55 pesos.



En la primera estrategia, al final del año el inversionista recibiría 7.25 pesos de intereses (7.25 por ciento multiplicado por los 100 pesos) y el monto inicial, un total de 107.25 pesos. En el segundo, recibe 5.39 dólares hoy (100 pesos entre 18.55 que cuesta cada dólar) que invierte en Estados Unidos a 1.50 por ciento, obteniendo intereses de 0.08 dólares (5.39 dólares multiplicados por 1.50 por ciento) para un total de 5.47 dólares (5.39 más 0.08 dólares generados por los intereses).



Con un tipo de cambio de cierre en 18.55, vende los dólares y recibe 101.50 pesos (5.47 por 18.55). Como se puede observar, la ganancia de la primera estrategia al terminar la inversión es mayor en 5.75 pesos (107.25 menos 101.50 pesos). En este escenario, el inversionista estaría mejor invirtiendo en pesos.



Sin embargo, la decisión es más complicada, ya que no conocemos el tipo de cambio en un año. Para que la inversión en dólares sea más atractiva, el inversionista debe de esperar que el dólar se aprecie (el peso se debilite) por lo menos 5.7 por ciento, a 19.60 por dólar, obteniendo también 107.25 pesos (5.47 dólares multiplicados por 19.60 pesos). En contraste, el consenso espera el cierre de 2018 en 18.66 por dólar.



Por lo tanto, de materializarse el consenso y con base en el ejemplo, el inversionista estaría mejor con activos en pesos que en dólares.



Ante la incertidumbre, es justo afirmar que “la moneda está en el aire” sobre el tipo de cambio en el futuro. No obstante, en la medida en que la tasa de interés relativa en México sea mayor, el incentivo para comprar pesos aumenta, a su vez un factor de soporte para esperar que se aprecie hacia adelante.



*El autor es Estratega Senior de Tipo de Cambio de Grupo Financiero Banorte. Las opiniones que se expresan en esta columna no necesariamente coinciden con las del Grupo Financiero Banorte, por lo que son responsabilidad exclusiva del autor.