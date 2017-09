¿Qué espera el mercado del tipo de cambio de Trump y el TLCAN?

Concluyó la segunda ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).



En este contexto, el 27 de agosto el presidente Donald Trump amenazó con el retiro de Estados Unidos del tratado. Al día siguiente, en la apertura del mercado el peso cayó 1.4 por ciento frente al dólar, la mayor pérdida entre las divisas del mundo.



En este entorno de constantes críticas y amenazas, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha mencionado que la posible salida de este país “sí existe y es alta”.



Considerando la reacción de nuestra moneda a estas noticias es razonable suponer que el resultado de la negociación será clave para el tipo de cambio en los próximos meses.



Si bien, éste es sensible a un sinfín de elementos que afectan la demanda y oferta de pesos y dólares, cabe preguntarse, ¿cuáles son las expectativas del mercado sobre la negociación, en particular aquéllas reflejadas en el tipo de cambio?



Estas expectativas se encuentran implícitas en los precios de instrumentos derivados (opciones) con el peso-dólar como activo subyacente. Una de sus ventajas más importantes en comparación con los pronósticos de analistas es su frecuente actualización, ajustándose al instante a las noticias que fluyen día a día en este frente.



Bajo esta óptica, los mercados reflejan una visión optimista.



La mediana del mercado en la distribución de probabilidades para el nivel del tipo de cambio al cierre del año, se ubica en 17.97 por dólar. Este nivel implica un peso más fuerte que el estimado de los analistas, con el consenso en la última encuesta de Banco de México en 18.20 por dólar.



Si bien, comparado con el precio actual del spot, esto significaría una pérdida del peso de 1.1 por ciento, de manera anual implicaría una ganancia de 15 por ciento, posicionándose para finalizar este año como una de las monedas con mayores rendimientos a nivel global.



En otro ejemplo, el peso cayó 7.7 por ciento el día del triunfo de Trump; actualmente, la probabilidad implícita del mercado de una pérdida igual o mayor (a la observada en ese día) en lo que resta de 2017, es de 28 por ciento, prácticamente la misma que las casas de apuestas asignaban a un triunfo de Connor McGregor sobre Floyd Mayweather en su reciente pelea.



Es importante advertir que las malas noticias no son descartables en un proceso que será muy complejo y pudiera traducirse en una mayor volatilidad. Sin embargo, el mercado apuesta a que la posibilidad de un fuerte impacto a México es baja a pesar de la agresiva retórica de Trump.



En Grupo Financiero Banorte coincidimos, al esperar un proceso exitoso en su conjunto que se vería reflejado favorablemente en el peso mexicano.