Peso, 'ganador' de la contienda electoral

Ante la percepción de los inversionistas de una mejoría en el balance de riesgos tras las votaciones del domingo, la moneda mexicana borró por completo las pérdidas acumuladas en la era Trump y se colocó en el día como la de mejor desempeño en el plano internacional.



El dólar spot cerró ayer en 18.3665 unidades, su menor precio desde el 6 de septiembre de 2016, de acuerdo con datos publicados del Banco de México (Banxico). En tanto, en ventanilla bancaria, el billete verde quedó en 18.65 unidades, cifra por debajo de los 19 pesos reportado el pasado viernes por Citibanamex.



EL FACTOR POLÍTICO



De acuerdo con analistas de distintos grupos financieros, la reacción del peso estuvo relacionada a la elección, particularmente en el Estado de México, debido a la importancia de la entidad y a las señales que enviaría el resultado rumbo a la elección presidencial de 2018.



“Lo que realmente preocupaba al mercado es cómo estaba el partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena, y qué tanta fuerza política tenía para ganar las elecciones presidenciales de 2018”, explicó Marco Oviedo, jefe de investigación económica para México de Barclays.



“No es por el cambio de gobierno en sí, es por el propio Andrés Manuel, que ha sido muy vocal en contra de las reformas y que esto podría dañar las expectativas de crecimiento de México (…) Ahora, el panorama de la economía mexicana es muy distinto y yo creo que vamos a seguir viendo al peso fortaleciéndose”.



Para Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico de CIBanco, la reacción se debió a la probabilidad de un cambio de gobierno.



“Los inversionistas financieros reaccionan al miedo de cambio. Todo lo que amenace la estabilidad del país se verá reflejado en el tipo de cambio. Es por eso que con el triunfo del PRI, esa incertidumbre desaparece al menos por el momento y con ello el peso mexicano reacciona inicialmente de forma muy positiva, a niveles por debajo de los 18.40”, comentaron los especialistas del banco en una nota.



“Además, los inversionistas terminan por asimilar que el resultado de la elección no es definitivo para las elecciones presidenciales del próximo año”.



En tanto, Richard Segal, analista en Londres de Manulife Asset Management, explicó que el impulso de la recuperación, que se inició en enero, continúa, ya que el peor escenario que el mercado temía respecto al TLCAN no se ha materializado, dijo.



"Es sorprendente lo fuerte que está el peso dado que la incertidumbre del TLCAN no ha desaparecido", dijo Segal. "Dado el impulso técnico, podremos ver mayores ganancias a mediados de este mes, pero más allá de eso, no veo que la recuperación vaya a continuar".



LA NÚMERO UNO



La moneda mexicana inició la semana con la mayor apreciación frente al dólar, entre una muestra de las 31 divisas más importantes seguidas por Bloomberg.



En el ámbito externo, el ánimo de los participantes del mercado cambiario también se vio apoyado por el retroceso del billete verde, después de la publicación de datos económicos menores a lo esperado en Estados Unidos. El índice que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de diez divisas retrocedió 0.18 por ciento.



BMV Y TASAS TAMBIÉN REACCIONARON



Además del repunte de la moneda mexicana, las acciones y tasas locales también se vieron beneficiadas tras las elecciones del domingo en el país.



El Índice Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer en 49 mil 592.49 puntos, lo que significó un alza de 0.56 por ciento, de acuerdo con información reportada por Bloomberg.



El avance del mercado accionario en México adquirió una mayor relevancia, debido a que se dio dentro de un contexto caracterizado por la toma de utilidades en los principales índices bursátiles en Nueva York y del mundo. El indicador All Country World Index cayó 0.13 por ciento en el día.



Por otro lado, la demanda por instrumentos de deuda en México también se vio beneficiada, lo que se tradujo en una baja en las tasas de interés. El referencial bono a 10 años, con vencimiento en marzo del 2016, presentó un retroceso de siete puntos base, al cerrar en 7.16 por ciento.



1