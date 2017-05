Las tensiones sobre costo del Brexit ‘derriban’ la libra

La libra cayó por debajo de los 1.30 dólares después de que el Reino Unido endureciera su retórica sobre el Brexit y las encuestas anticipen un triunfo más estrecho del esperado para la primer ministro Theresa May en las elecciones de junio.



La divisa se debilitó contra el resto de las principales monedas, ya que en el último sondeo de Opinium Research mostró que el Partido Laborista de oposición liderado por Jeremy Corbin recortó la ventaja del Partido Conservador a 13 puntos de 15 unidades la semana anterior. Una encuesta de YouGov en el Sunday Times colocó al partido de Corbyn nueve puntos atrás, la primera vez que ha tenido una brecha de un solo dígito desde septiembre.



La divisa británica también declinó después de que el secretario británico David Davis dijo que el Reino Unido dejará las conversaciones con la Unión Europea si el proyecto de ley para salir del bloque supera los 100 mil millones de euros.



“Las encuestas muestran un sensible reducción en el liderazgo conservador, de un enorme 19 por ciento a un considerable 9 por ciento, en tanto que las advertencias de que el Reino Unido podría alejarse de un acuerdo de salida si la factura final es demasiado grande y no alienta el optimismo sobre las negociaciones que comienzan el 8 de junio “, dijo Kit Juckes, estratega de Societe Generale, con sede en Londres, en una nota a clientes.



La libra cayó 0.5 por ciento a 1.2974 dólares a partir de las 8:39 horas en Londres. La moneda acabó por encima de la marca crucial de 1.30 dólares la semana pasada, alcanzando el máximo desde septiembre, y cerró por encima de ese nivel el viernes.



Ipek Ozkardeskaya, estratega de London Capital Group apuntó que por encima del nivel de 1.30 dólares la libra encuentra más vendedores que compradores. “Algunos inversionistas están dispuestos a construir posiciones cortas tácticas en la libra antes de las elecciones generales del 8 de junio”, agregó.



El principal indicador bursátil del Reino Unido subió ante la baja de la libra por la expectativa que el suceso ayude a las multinacionales enlistadas en el mercado accionario.