El PIB per cápita en México en máximo de dos años

CIUDAD DE MÉXICO.- La recuperación de la economía mexicana y del peso posibilitaron que el PIB per cápita en dólares alcanzara 9,064 dólares al cierre del primer semestre de este año, un monto no visto desde el mismo periodo del 2015, de acuerdo a cifras reportadas por el Inegi y el Banco de México.



Al cierre del primer semestre del 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita cayó en un ‘bache’ no visto desde igual periodo del 2010, al alcanzar un mínimo en 8,683 dólares.



El PIB per cápita es la relación entre el valor total de todos los bienes y servicios finales generados durante un año por la economía de una nación y el número de sus habitantes en ese mismo periodo.

La medición del producto por habitante, por lo tanto, no se considera como una medida de la distribución del ingreso entre los diferentes sectores que componen a la población.



El Producto Interno Bruto de México (PIB) en dólares cortó una racha de nueve trimestres consecutivos reportadas variaciones negativas, al crecer 5.4 por ciento durante el segundo trimestre del 2017, de acuerdo con datos reportados por el Inegi y el Banco de México.



El PiB en dólares alcanzó un cifra de 1.12 millones de dólares, la más alta desde el cuarto trimestre del 2015.



La recuperación del PIB en dólares se debe a un crecimiento nominal anual de 8.1 por ciento y a la recuperación de 3.11 por ciento del peso, observados durante el segundo trimestre del año.



El avance del PIB en dólares permite una recuperación del producto por cápita y una base mejor de comparación para indicadores relacionados con la deuda externa, entre otros.



De acuerdo a las últimas cifras disponibles, el saldo disponible de la deuda externa bruta de México alcanzó los 431,344 millones de dólares al cierre del primer trimestre de este año, con base a datos publicados por el Banco de México.



Si se mide la relación de la deuda externa a PIB para el primer trimestre de este año, se tiene una cifra de 42.53 por ciento.



Con el aumento del PIB en dólares y suponiendo que la deuda externa bruta no amentó, la relación deuda externa a PIB disminuiría a 38.53 por ciento.



El incremento del PIB en dólares no solamente tiene un efecto favorable sobre el producto per cápita, sino que también ayuda a mejorar el peso específico de algunas variables clave, que son tomadas en cuanta por agencias calificadoras.



Comparativos en América Latina





Con toda y la recuperación del PIB en términos de dólares y su efecto favorable en la distribución per cápita, México presenta un fuerte rezago con relación a otras economías de América Latina.



De las naciones más grandes e influyente en la región latinoamericana, la qué presenta el mayor PIB per cápita es Argentina, con un estimado por el Fondo Monetario Internacional para este año, de 14,267 dólares. En segundo y tercer lugares están Chile y Brasil con montos de 13,663 y 10, 309 dólares en cada caso.



En tanto que para México el FMI estima que el PIB per cápita al cierre de este año será de 7,994 dólares. Esta cifra está muy por debajo de lo 9,064 reportado al cierre del segundo semestre. Esto pudiera hacer que en las próximas revisiones del organismo internacional, este indicador se elevará.