El peso en su mejor nivel en 5 semanas

CIUDAD DE MÉXICO.- En la segunda jornada de la semana, la moneda mexicana toca su mejor nivel desde el reportado el 26 de julio, a contracorriente de un escenario internacional donde prevalecen señales encontradas.



De acuerdo con Bloomberg, el billete verde se intercambia en 17.62 unidades en el mercado de mayoreo a las 9:40 horas tiempo del centro de México. En el día, el peso gana 0.20 por ciento.



En ventanilla bancaria, el billete verde se vende en 17.95 unidades, cifra semejante a la reportada el lunes como cierre por Citibanamex.



En lo que va de la sesión, el tipo de cambio presenta un máximo en 17.6916 unidades a las 05:22 horas tiempo de la Ciudad de México, mientras que el mínimo se registra en 17.6347 unidades a las 02:00 de la mañana.

El principal catalizador del avance de la moneda mexicana se encuentra en la recuperación de los precios del petróleo.



El crudo tipo West Texas aumenta 0.74 por ciento a 47.88 dólares por barril, mientras que el tipo Brent avanza 1.03 por ciento a 52.12 dólares.



En el lado negativo, se encuentra la recuperación del billete verde, después de la publicación de datos mixtos en torno a la economía norteamericana.



El dólar presenta un avance de 0.27 por ciento frente a una canasta de 10 divisas, después de haber registrado dos jornadas consecutivas en terreno negativo.



La principal divisa del mundo se ve apoyada por la sorpresiva alza en el índice manufacturero elaborado por la Fed Richmond, al ubicarse en 14 puntos, mejor que el 10 esperado por una encuesta levantada por Bloomberg.



En tanto que los precios de la vivienda aumentaron 0.1 por ciento en junio, menor al 0.5 estimado en promedio por el mercado.



Los datos reportados este martes no modifican la percepción de que la Fed podría aumentar su tasa de referencia hasta marzo del 2018, aunque no se debe descartar que la reducción de su balance en su tenencia de bonos pueda iniciar en este mismo año



En la semana, estará en el radar la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, por su participación en el simposio económico anual de Jackson Hole que comienza el jueves.



El Inegi confirmó que la economía mexicana creció 3 por ciento en el segundo trimestre de este año. Sin embargo, destacó que actividades más relacionadas con el sector exportador muestren un lento dinamismo. Esta situación puede ser una señal de que no sería conveniente una apreciación excesiva del peso.



En tanto que las reservas internacionales de México presentaron su séptima semana consecutiva de baja, al ubicarse en 173 mil 62 millones de dólares al pasado 18 de agosto. Este comportamiento se presenta a pesar de que ya no están siendo utilizadas para inyectar liquidez al mercado cambiario.



El tipo de cambio del peso con el dólar presenta un soporte intermedio de 17.47 unidades. En tanto que la resistencia se encuentra en 18.40 pesos.