El peso avanza 'apoyado' por Yellen  

CIUDAD DE MÉXICO.- El dólar cae 0.46 por ciento en el mercado internacional de divisas como respuesta al 'efecto Yellen', coyuntura que es aprovechada por la moneda mexicana.



De acuerdo con Bloomberg, el billete verde se intercambia en 17.62 unidades en el mercado de mayoreo a las 10:10 horas tiempo del centro de México. En el día, el peso gana 0.62 por ciento.



La moneda mexicana alcanza su mejor momento, desde el registrado el pasado 16 de agosto.



En ventanilla bancaria, el billete verde se vende en 17.95 unidades, cifra menor a las 18 reportada el jueves como cierre por Citibanamex.



En lo que va de la sesión, el tipo de cambio presenta un máximo en 17.722 unidades alcanzado a las 01:02 horas tiempo de la Ciudad de México, mientras que el mínimo se registra en 17.612 a las 09:36 de la mañana.

El catalizador principal de la recuperación de la moneda mexicana se encuentra en el hecho de que la presidenta de la Fed, Janet Yellen, no dio nuevas pistas en torno a los pasos que se darán en materia de tasas y del balance de bonos, actualmente por un monto de 4.5 billones de dólares.



La ‘omisión’ de Yellen a temas clave esperados por el mercado, se interpreta, como que la Fed no tiene prisa en dar un nuevo apretón a la política monetaria, ya sea mediante la reducción del balance de bonos o un nuevo aumento en la tasa de referencia. La postura de Yellen, se da dentro del marco de la reunión de banqueros centrales llevada a cabo en Jackson Hole, Wyoming



Los comentarios de Janet Yellen se reflejan en una caída del dólar en el mercado internacional de divisas.



El billete verde retrocede 0.49 por ciento frente a una canasta de 10 divisas.



Ahora los participantes del mercado esperan el discurso del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, programado para las 14 horas, tiempo de la Ciudad de México.



A la debilidad del dólar en el contexto internacional, se le vino a sumar la publicación de datos económicos mixtos.



En Estados Unidos se dio a conocer que las ordenes de bienes duraderos cayó en 6.8 por ciento en el pasado julio, cifra más débil que el esperado menos 6 por ciento, de acuerdo una encuesta reportada por Bloomberg. Mientras que este indicador subió 0.5 por ciento sin el efecto de la actividad de los transportes, por arriba del 0.4 estimado en promedio por el mercado.



Las cifras publicadas este viernes y el discurso de Yellen, no cambian la percepción de que la Fed podría aumentar su tasa de referencia hasta junio del 2018.



En tanto que los precios del petróleo muestran un comportamiento positivo, situación que también contribuye a la recuperación de la moneda mexicana.



El crudo tipo West Texas sube 0.23 por ciento a 47.54 dólares por barril, mientras que el tipo Brent avanza 0.75 por ciento a 52.43 dólares.



Los participantes del mercado petrolero están a la expectativa de ver el efecto que pueda tener el huracán Harvey sobre la estrategia de la industria de la refinación de petróleo en Estados Unidos.



En lo interno, destaca la noticia de una fuerte reducción en el déficit en la cuenta corriente de México, al ubicarse en 321 millones de dólares en el segundo trimestre del año, menor a los seis mil 117 millones de dólares reportada en igual periodo del año pasado. Este comportamiento mejora el balance dólares, situación que es favorable al peso.



El tipo de cambio del peso con el dólar presenta un soporte intermedio de 17.47 unidades. En tanto que la resistencia se encuentra en 18.40 pesos.