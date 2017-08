El dólar se 'atrinchera' en los 18 pesos en bancos

CIUDAD DE MÉXICO.- En la penúltima sesión hábil de la semana, se registra una fuerte volatilidad en el mercado cambiario, aunque prevaleciendo un sesgo a la baja en la moneda mexicana.



De acuerdo con Bloomberg, el billete verde se intercambia en 17.70 unidades en el mercado de mayoreo a las 10:00 horas tiempo del centro de México. En el día, el peso pierde 0.10 por ciento.



En ventanilla bancaria, el billete verde se vende en 18 unidades, cifra semejante a la reportada el miércoles como cierre por Citibanamex.



En lo que va de la sesión, el tipo de cambio presenta un máximo en 17.7063 unidades a las 04:54 horas tiempo de la Ciudad de México, mientras que el mínimo se registra en 17.6385 a las 08:05 de la mañana.

Los participantes del mercado cambiario se muestran cautelosos ante un escenario internacional adverso y a la espera de noticias de la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming.



La moneda mexicana se ve afectada negativamente por el alza del dólar en el mercado internacional, a pesar de la publicación de cifras económicas mixtas en Estados Unidos.



El índice que mide el comportamiento del billete verde sube 0.06 por ciento frente a una canasta de 10 divisas.



En Estados Unidos se dio a conocer que las ventas de casas usadas bajaron sorpresivamente 1.3 por ciento en julio. En tanto que las solicitudes por seguro de desempleo se reportaron en 234 mil en la semana terminada el 19 de agosto, mejor que las 238 mil estimadas, de acuerdo a una encuesta levantada por Bloomberg.



Las cifras publicadas este jueves, no cambian la percepción de que la Fed podría aumentar su tasa de referencia hasta junio del 2018.



En el radar de los mercados se encuentra la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, por su participación en el simposio económico anual de Jackson Hole que comienza este jueves. Ambos funcionarios darán su discurso hasta mañana.



La atención está en encontrar pistas en lo que hará la Fed en materia de su balance de bonos, actualmente en 4.5 billones de dólares.



En tanto que los precios del petróleo se tiñen de rojo, situación que también afecta negativamente a la moneda mexicana.



El crudo tipo West Texas retrocede 1.28 por ciento a 47.79 dólares por barril, mientras que el tipo Brent pierde 0.84 por ciento a 52.13 dólares.



La inflación en México creció 0.31 en la primera quincena de agosto, por arriba del 0.22 por ciento esperado en promedio por el mercado. Mientras que la inflación anual ascendió a 6.59 por ciento, la más alta en 16 años.



Con todo y el comportamiento de la inflación, el Banco de México sostiene que no ve presiones significativas sobre los precios del consumidor.



No obstante, la posibilidad de que el Banco de México pueda mantener su tasa de referencia sin cambio en los próximos meses, no contribuye a darle apoyo este jueves a la moneda mexicana.



El tipo de cambio del peso con el dólar presenta un soporte intermedio de 17.47 unidades. En tanto que la resistencia se encuentra en 18.40 pesos.