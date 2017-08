El dólar sube a 18.05 pesos en bancos

CIUDAD DE MÉXICO.- Cifras económicas mixtas reportadas en Estados Unidos limitan el avance del dólar en el contexto internacional, pero no lo suficiente para evitar que la moneda mexicana 'pise terreno negativo'.



De acuerdo con Bloomberg, el billete verde se intercambia en 17.77 unidades en el mercado de mayoreo a las 09:00 horas tiempo del centro de México. En el día, el peso pierde 0.69 por ciento.



En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 18.05 unidades, cifra mayor a las 17.95 reportada el miércoles como cierre por Citibanamex.



En lo que va de la sesión, el tipo de cambio presenta un máximo en 17.7593 unidades a las 05:51 horas tiempo de la Ciudad de México, mientras que el mínimo se registra en 17.6413 a las 00:09 de la mañana.

La moneda mexicana se enfrenta a un contexto internacional negativo en el segundo día de negociaciones para revisar el TLCAN.



Cifras económicas mixtas publicadas en Estados Unidos le restan fuerza al dólar en el contexto internacional, pero no lo suficiente para sacarlo de terreno positivo.



El índice que mide el comportamiento del billete verde frente a una canasta de 10 divisas sube 0.14 por ciento.



En Estados Unidos se dio a conocer que las solicitudes por seguro de desempleo se ubicaron sorpresivamente en 232 mil en la semana terminada el 12 de agosto, en su menor nivel desde el 24 de febrero de este año.



En tanto que la producción industrial subió 0.2 por ciento en el séptimo mes del 2017, por debajo del 0.3 por ciento esperado, de acuerdo a una encuesta levantada por Bloomberg.



La debilidad de la actividad industrial no favorece la existencia de un billete verde fuerte. A esto se viene a sumar la posibilidad de que la Fed postergue hasta marzo del 2018 un aumento en su tasa de referencia.



La recuperación en los precios del petróleo no lograba impulsar a la moneda mexicana.



El crudo tipo West Texas sube disminuye 0.04 por ciento a 46.80 dólares por barril, mientras que el tipo Brent gana 0.56 por ciento a 50.54 dólares.



El tipo de cambio del peso con el dólar presenta un soporte intermedio de 17.47 unidades. En tanto que la resistencia se encuentra en 18.40 pesos.