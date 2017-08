Dólar se hunde a mínimos de 2015 tras discurso de Janet Yellen

El dólar estadounidense, medido a través del Bloomberg Dollar Spot Index, cayó el viernes a un nivel no visto desde enero de 2015, luego de que la presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, no ofreciera nuevas pistas sobre la perspectiva de la política monetaria.



Ni el futuro de la tasa de referencia ni la reducción en la hoja de balance fueron mencionados durante el simposio organizado por la Reserva Federal en Jackson Hole, lo que contribuyó para que inversionistas liquidaran posiciones en dólares, ante la perspectiva de que los rendimientos en los bonos del Tesoro se mantendrán bajos un tiempo más.



A la decepción ocasionada por Yellen se ha sumado la pérdida de confianza en la capacidad negociadora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr que se aprueben sus propuestas de recortes de impuestos y gasto en infraestructura, los cuales impulsarían al crecimiento y la inflación. Además, enfrenta la posibilidad de un cierre parcial del gobierno, en caso de que el Congreso no apruebe un aumento al techo de endeudamiento de ese país.



Bajo ese contexto, el índice que compara al dólar con una canasta de 10 divisas perdió el viernes 0.60 por ciento en un lapso de una hora, pero acumula ya un desplome de 9.27 por ciento en lo que va del año y se ubica como una de las monedas que más ha caído en 2017.



La próxima junta de política monetaria de la Fed es del 19 al 20 de septiembre y los inversionistas no esperan que la Fed aumente las tasas, aunque sí prevén un anuncio sobre la gradual reversión de su balance de 4 mil 500 millones de dólares.





VENTAJAS COMERCIALES

En las actuales condiciones, el comportamiento bajista del dólar puede ser favorable para la principal economía del mundo. Una moneda más débil ayudaría a Estados Unidos a reducir los déficits comerciales que tiene con países como México, China y Alemania, al aumentar la competitividad de su sector exportador.



Por otra parte, el desplome del dólar ocurre a una semana de que se lleve a cabo en México la segunda ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Mientras el dólar estadounidense va a la baja, el canadiense y el peso mexicano registran saldos positivos en lo que va del año, de 7.96 y 15.01 por ciento, respectivamente.



Hacia adelante, los mercados son poco optimistas en cuanto a un repunte del dólar. Las apuestas alcistas sobre esa moneda en el mercado de derivados se ubican cerca de un mínimo de un año y medio, según datos de la Commodity Futures Trading Commission.



EL EFECTO DRAGHI

Tras las declaraciones de Yellen, la conferencia del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en Jackson Hole, se centró sobre la advertencia de que el comercio y la cooperación mundial están bajo amenaza, lo que implica un riesgo para la productividad y el crecimiento en las economías avanzadas.



“Dado los grandes costos colectivos que hemos observado, nunca hay un buen momento para la regulación laxa. Pero hay momentos en que es especialmente inoportuno. Específicamente, cuando la política monetaria es acomodaticia, la regulación laxa corre el riesgo de provocar desequilibrios financieros”, dijo Draghi en un discurso en el que tampoco abordó la actual política monetaria.