El peso se 'levanta' en el Día de Muertos 

CIUDAD DE MÉXICO.- En una sesión donde se careció del referente del mercado cambiario mexicano por el feriado en el mercado del Día de Muertos, la moneda mexicana se vio apoyada por sucesos relacionados con la Reserva Federal y el plan de reducción de impuestos en Estados Unidos.



En operaciones electrónicas, que involucran a operaciones en el exterior, el dólar interbancario opera en 18.97 unidades a las 14:40 horas tiempo del Centro de México, de acuerdo con datos publicados por Bloomberg. En el día, el peso avanza 0.55 por ciento.



La jornada se caracterizó por una tendencia a la recuperación de la moneda mexicana, acompañada de una baja volatilidad, dado que los mercados, en buena parte, habían estado descontando algunos factores relacionados con la Fed y el paquete fiscal en Estados Unidos



En la jornada del tipo de cambio del peso con el dólar alcanza un máximo en 19.0985 a las 07:47 tiempo del centro de México, mientras que el mínimo se ubica en 18.9119 unidades a las 13:36, después del anuncio de la nominación de Jerome Powell al frente de la Fed.



La posibilidad de que Jerome Powell, nominado por Trump para ocupar la presidencia de la Fed, pueda seguir con una política gradual en materia de retiro de estímulos monetarios, contribuyó a la debilidad del dólar en el mercado internacional.



El dólar pierde 0.16 por ciento frente a una canasta de 10 divisas, situación que favorece a la recuperación de la moneda mexicana.



Trump se enfila a lograr una victoria legislativa en su lucha por lograr profundos recortes de impuestos, al ser aprobado por los legisladores del partido republicano, en la Cámara de Representantes, un proyecto de ley para revisar el código tributario.



Sin embargo, esta situación no fue suficiente para apoyar al dólar, dado que todavía las negaciones se pueden prolongar varias semanas para la aprobación final por parte del Congreso.



En Estados Unidos se dio a conocer que la productividad no agrícola subió 3 por ciento en el tercer trimestre de este año, en su mayor expansión en tres años. Mientras que los costos laborales subieron solamente 0.5 por ciento, en el mismo periodo.



Las solicitudes por seguro de desempleo bajaron sorpresivamente a 229 mil en la semana terminada el 28 de octubre, lo cual muestra la fortaleza del mercado laboral norteamericano.



Después de la publicación de las cifras económicas en Estados Unidos y de la nominación de Powell para ocupar el puesto de presidente de la Fed, las apuestas para un alza en la tasa de referencia de la Fed se ubicaron en 92.3 por ciento.



En otro frente, el Banco de Inglaterra anunció la primera alza en su tasa de referencia en más de diez años, pero matizó su postura al decir que los posteriores aumentos no serán rápidos, situación que afectó negativamente a la libra esterlina.



La libra esterlina retrocede a 1.3064 dólares, lo cual representa una baja de 1.37 por ciento.



El Banco Central de Inglaterra anunció este jueves un alza en su tasa de referencia de 25 puntos base, para ubicarla en 0.50 por ciento.



El factor representado por el mercado petrolero, fue moderadamente positivo para la moneda mexicana.



El precio del crudo tipo West Texas sube 0.85 por ciento a 54.76 dólares por barril, mientras que el tipo Brent avanza 0.53 por ciento a 60.81 dólares.



El tipo de cambio del peso con el dólar presenta un soporte en 18.73 unidades. En tanto que la resistencia cercana se encuentra en 19.33 unidades en el mercado de mayoreo.