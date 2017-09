El dólar baja a 18 pesos en bancos

CIUDAD DE MÉXICO.- En la penúltima sesión hábil de la semana, cifras económicas publicadas en Estados Unidos apuntan a que la Reserva Federal pudiera ser 'paciente' para volver a aumentar su tasa de referencia, situación que afecta negativamente al dólar en el mercado internacional.



El billete verde se intercambia en 17.69 unidades en el mercado de mayoreo a las 9:35 horas tiempo del centro de México, de acuerdo con datos publicados por Bloomberg. En el día, el peso gana 0.56 por ciento.



En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 18 unidades, cifra por debajo de las 18.10 reportada el miércoles como cierre por Citibanamex.



En lo que va de la sesión, el tipo de cambio presenta un máximo en 17.966 unidades alcanzadas a las 01:11 horas tiempo de la Ciudad de México, mientras que el mínimo se registra en 17.679 unidades a las 09:21 de la mañana.

El catalizador principal del avance del peso mexicano se encuentra en la debilidad del billete verde en el mercado internacional.



El comportamiento del dólar frente a una canasta de 10 divisas presenta un retroceso de 0.65 por ciento, lo cual lo lleva a tocar un mínimo no visto desde el 19 de enero del 2015.



En Estados Unidos se dio a conocer que la productividad no agrícola y los costos laborales fueron mejores a lo esperado, al presentar variaciones de 1.5 y 0.2 por ciento, en cada caso durante el segundo trimestre de este año.



En tanto que las solicitudes por seguro de desempleo subieron a 298 mil, cifra por arriba de las 245 esperadas en una encuesta levantada por Bloomberg.



Las cifras, aunque mixtas, refuerzan la expectativa de que la Reserva Federal aumentará su tasa de referencia hasta septiembre del 2018.



En otro frente, el avance de la moneda mexicana se ve suavizado por el comportamiento de los precios del petróleo.



El crudo tipo West Texas baja 0.45 por ciento a 48.94 dólares por barril, mientras que el tipo Brent avanza 0.11 por ciento a 54.26 dólares.



El Banco Central Europeo dejó a sus principales tasas de interés sin cambio, así como la compra de bonos. Esta decisión hace que el euro suba 0.84 por ciento a 1.2018 dólares por euro.



En México, se dio a conocer que la inflación subió a tasa anual en 6.66 por ciento durante agosto, lo cual la lleva a un máximo no visto desde mayo del 2001.



La recuperación del peso, observada en lo que va del año, es probable que más adelante contribuya a suavizar las presiones de alza en los precios al consumidor.



El tipo de cambio del peso con el dólar presenta un soporte intermedio de 17.45 unidades. En tanto que la resistencia cercana se encuentra en 18.06 y la más firme en 18.40 pesos.