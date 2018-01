Demandan 655 mdd en cobertura cambiaria a plazo de 90 días

CIUDAD DE MÉXICO.- Los participantes en la décima segunda subasta del año para renovar el vencimiento de coberturas cambiarias ‘pagan por ver’ al asegurar un tipo de cambio del peso con el dólar después de marzo, cuando se supone que sería una de las fechas clave para concluir negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Este martes el Banco de México colocó en su totalidad los 200 millones de dólares a un plazo de 90 días.



La demanda ascendió a 655 millones de dólares, representando 2.18 veces a lo ofrecido.

En lo que va del año se han realizado 12 subastas para renovar el vencimiento de coberturas cambiarias por un monto de dos mil 500 millones de dólares. En tanto que la demanda por este tipo de instrumento ascendió a 11 mil 260 millones de dólares.



El apetito por coberturas cambiarias es una señal de que algunos participantes no quieren correr el riesgo de una mayor tipo de cambio, de cara a las negociaciones del TLCAN.



El programa de coberturas cambiarias está dirigido a apuntalar al peso y a mejorar la liquidez en el mercado cambiario sin utilizar a las reservas internacionales. En tanto que para los participantes en este tipo de instrumento representa la posibilidad de fijar un tipo de cambio a un determinado plazo.



El vencimiento de lo subastado hoy será para el 24 de abril del 2018.



Banxico especificó los siguientes resultados:



Puntos forward máximo: 2,763

Puntos forward mínimo: 2,717

Puntos forward ponderado: 2,736



Los puntos forward son los puntos básicos que se deducen o se añaden al tipo de cambio actual (spot) para determinar el precio del dólar a que se liquidará el contrato, ya sea de forma total o parcial.



El tipo de cambio del peso frente al dólar se encontraba en 18.558 unidades antes iniciar la subasta de coberturas cambiarias de las 8:30 horas tiempo de la Ciudad de México, para después ubicarse en 18.5584, una vez conocido el resultado.



En la subasta para renovar vencimientos de las coberturas, las posturas asignadas fueron a tres y los postores asignados también tres.



El precio promedio al cual fueron asignados los 200 millones de dólares se estima en 18.66 pesos.



En el centro de las preocupaciones de los participantes en el mercado cambiario para los próximos meses, se encuentra las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los posibles cambios en los flujos de capital por las modificaciones fiscales en Estados Unidos, el proceso de normalización de la política monetaria de la Fed y las elecciones en México.



La venta de coberturas cambiarias no implica la utilización de las reservas internacionales para ordenar o tratar de mejorar la liquidez del mercado.



Las coberturas cambiarias son liquidables al vencimiento por diferencias en moneda nacional. Ello, hace que no sea necesario la utilización de las reservas internacionales.



Mediante el instrumento de cobertura se permite fijar a un determinado tipo de cambio del peso con el dólar, pero toda la operación se realiza en moneda nacional.



El monto del programa es de hasta el equivalente a 20 mil millones de dólares, de los cuales solamente 5 mil 500 millones están en circulación.