Rincón del experto: Viviendo en el mundo de un solo clic

Hace no hace mucho tiempo vivíamos en un mundo donde nuestra fuerza de voluntad era puesta a prueba constantemente. La desidia vivía cómodamente entre nosotros, aplazando cuestiones relevantes o pensando que se solucionarían eventualmente por si solas…¡momento!, una gran mayoría, inconscientemente, sigue actuando de la misma forma.



La fuerza de voluntad siempre ha sido una virtud altamente elogiada, por eso muchos soñadores preparados y motivados se despiertan cada día con la visión de empoderar a las personas hacia su propio bienestar.



Estos arquitectos de experiencias intentan crear, a través de medios digitales, un entorno apropiado y sin fricciones para que la gente le dé la vuelta al clic y comience, se involucre y se mantenga comprometida con sus diversos objetivos y que estos se traduzcan en mejoras en áreas relevantes como salud, educación y patrimonio, por mencionar algunas.



Algunos de los riesgos de esta poderosa arma de doble filo del “mundo de un solo clic” es que normalmente somos víctimas de la autocomplacencia. La disponibilidad de productos y servicios mundanos de gratificación instantánea merma nuestra voluntad, nos hace sucumbir ante conductas hedonistas liberadoras de dopamina y eso podría afectar nuestra estabilidad financiera.



Por lo general, el precio a pagar reduce nuestra liquidez e introduce un factor de estrés para nuestra generación de riqueza: el crédito.



Aclaro, no estoy tratando de satanizar al crédito. Cuando es usado con mesura, resulta un gran facilitador para la adquisición de bienes de orden mayor, como una casa, por ejemplo, pero el sobreendeudamiento y las altas tasas de interés para la adquisición de bienes superfluos son una receta peligrosa para nuestro bienestar económico por el efecto del interés compuesto, conocido como la acumulación de intereses sobre intereses.



Una vez Albert Einstein dijo: “El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende, lo gana...el que no, lo paga. El interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo”.



A menudo gastamos de más e imponemos altas cuentas por pagar para nuestro yo del futuro. Creo que es importante, de vez en cuando, escribir un cheque para nuestro futuro yo. Siempre es grato obtener un regalo y es mejor aún darlo, aquí uno puede estar en ambos lados de la ecuación.



Sin embargo, empecé a escribir este post con la intención de centrarme en el lado positivo. Es en la ejecución donde la mayoría de nosotros fallamos, en realidad, la planificación por lo general nos lleva a un lugar feliz, donde la meta brilla intensamente. Vamos a enfocarnos en metas futuras de orden superior y hagamos algo bueno para nosotros hoy.