Rincón del Experto: Mercados aprueban nominación de Powell para dirigir la Fed

La semana pasada el presidente Trump nominó a Jerome Powell como el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed). Dentro de los 5 candidatos en su lista, él era posiblemente la mejor selección para la economía y los mercados.



A pesar de ser doctor en derecho y no en economía, tiene dentro de su trayectoria laboral un vasto expertise más allá de la regulación que lo convierte en una persona capaz de darle continuidad a la estrategia previa de Bernanke y Yellen.



Formó parte de bancos de inversión, fondos privados y grupos industriales; y fue subsecretario de Finanzas Domésticas dentro del Tesoro Norteamericano.



Se espera un proceso de aprobación en el Senado sin contratiempos para ocupar su cargo en febrero de 2018. Bernanke fue nominado en octubre de 2005 y aprobado en enero de 2006, Yellen en octubre de 2013 y aceptada en 2014. En el caso de Powell el proceso podría ser más rápido debido a sus buenas conexiones políticas.



En 2012 fue aprobado para ser miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) en el Senado con un amplio margen (74 vs 21 votos) y en 2014 (67 vs 24).



Como parte del FOMC nunca emitió un voto en contra (disidente), a pesar de sus dudas sobre el QE3 en 2012, sugiriendo la búsqueda de unión y consenso. Es una persona centro-dovish que probablemente mantendrá el actual proceso de normalización.



Optará por una reducción ordenada de la hoja de balance (aunque con riesgo de ser mayor) y por un incremento gradual en la tasa de referencia sujeto a condiciones claras de una economía en pleno empleo y una inflación en su objetivo de manera permanente (reconociendo factores estructurales).



Se le identifica con una tasa de equilibrio nominal en 2.75 por ciento, por debajo de niveles de 3.25-4.00 por ciento de otros competidores por el puesto (e.g. Taylor). Con ello se esperan 2 a 3 "hikes" (alzas) en 2018, un mayor aplanamiento de la curva de rendimientos, factores para un dólar modestamente más fuerte (sujeto a la reforma fiscal) y condiciones favorables para acciones.



La duda será sobre temas de regulación, en donde Trump quiere un marco menos estricto que pudiera diferir con su visión.



*El autor es Director de Estrategia de Mercados de Grupo Financiero Banorte. Las opiniones que se expresan en esta columna no necesariamente coinciden con las del Grupo Financiero Banorte, por lo que son responsabilidad exclusiva del autor