Rincón del experto: Así puedes ir un paso adelante en inversiones

Hoy en día nuestras demandas como inversionistas son mayores gracias a todas las opciones que tenemos para invertir y en gran medida se lo debemos a la tecnología.



La tecnología ha sido un importante catalizador para llegar a nuevos lugares, disminuir costos y ampliar el abanico de opciones, pero, existiendo tantos instrumentos para invertir, ¿cómo saber cuál es el que mejor se adecúa a mis necesidades?



Sin duda la respuesta no es fácil.



Sin embargo, si identificamos bien para qué queremos el capital a invertir, conocemos nuestra capacidad para tolerar el riesgo, es decir, identificar si estamos dispuestos a ver altibajos pensando en obtener un mayor retorno a través del tiempo; y si sabemos más acerca del producto o instrumento a invertir, la respuesta se vuelve más sencilla.



Aunque, sólo unos cuantos son por si mismos una estrategia de inversión y sólo unos cuantos diversifican. En este caso, estoy hablando de los fondos de inversión.



Los fondos de inversión tienen un objetivo definido desde su creación, tienen un régimen de inversión definido que te permite saber en qué tipo de instrumento invertirá, son administrados por expertos, invierten el capital de sus accionistas en múltiples instrumentos y son rebalanceados constantemente.



En pocas palabras, los fondos son una estrategia de inversión y no dependen exclusivamente del comportamiento de un solo activo.



Otro gran atributo de los fondos es que a través de ellos puedes ser partícipe de instrumentos nacionales e internacionales de ambos mercados, tanto de deuda como de renta variable, y lo mejor, no están peleados con la tecnología.



Actualmente ya existen plataformas operativas digitales de fondos de inversión que te facilitan su adquisición, reducen los montos mínimos solicitados y llegan a ti sin importar donde te encuentres.



La tecnología no sólo ha permeado en la manera de adquirirlos, sino también en la manera de invertir en ellos. Sí, algunas de estas plataformas ya también incorporan los famosos “roboadvisors o roboasesores”, los cuales son un desarrollo de inteligencia artificial para asesoramiento automático en materia de inversiones.



De tal manera que a través de estas plataformas digitales puedes comenzar a invertir muy ágilmente en una estrategia diversificada y óptima de acuerdo a tus necesidades y en instrumentos como los fondos, un vehículo de inversión para todos.