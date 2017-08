Inflación en EU podría tensar (más) al mercado

En medio de un brote de tensiones geopolíticas, el comportamiento de la inflación en Estados Unidos podría añadir más cautela a los inversionistas, en su intento por anticiparse al actuar de la Reserva Federal (Fed) y saber si mantiene la llave de la liquidez abierta por un tiempo más.



Este viernes se publica la inflación al consumidor de julio y será analizada con detalle por los inversionistas, pues un rebote en términos anuales aumentaría la especulación sobre las posibles alzas de tasas.



El Índice de precios al productor en EU para julio registró una contracción de 0.10 por ciento, decepcionando a los analistas, quienes esperaban un avance de 0.10 por ciento, en línea con el mes previo, reveló ayer el departamento de estadísticas en Estados Unidos.



Lo anterior, argumentó Arturo Espinosa, director de Estrategia de Santander, no es un buen augurio para el reporte de inflación de precios al consumidor que se publica este viernes.



El índice de precios al consumidor a julio será el dato más observado por el mercado, con los analistas esperando un aumento moderado, a 0.2 por ciento mensual tanto para la general, como la subyacente, con una inflación anual de 1.8 y 1.7 por ciento, respectivamente.



“Con estos resultados se incrementa la preocupación sobre una posible deflación, lo cual podría afectar las futuras decisiones de política monetaria por parte de la Fed”, consideró Lino Marmolejo, director de operaciones de DerFin.



Uno de los principales objetivos de la Fed, con Janet Yellen al frente del timón, es controlar la inflación, pero ni el repunte del crecimiento económico estadounidense, ni los sólidos niveles de empleo y desempleo, animan a los productores y comerciantes a elevar los precios de sus productos o servicios, presionando a la inflación.



Es por ello que en lo que va del año, la inflación anual ha disminuido, alejándose de la meta de la Fed de 2.0 por ciento.



El índice de precios al consumidor estadounidense se ubicó en 1.6 por ciento en junio, cayendo desde 1.9 por ciento en mayo.



“El mercado financiero no está convencido de que la Fed se atreva a seguir aumentando sus tasas de referencia en lo que resta del año, al no incorporar esta posibilidad en los precios actuales de bonos, bolsas y monedas”, afirmó Diego Cándano, director de Análisis Económico de CIBanco.



Los funcionarios integrantes de la Reserva Federal están en su mayoría convencidos de que se debe continuar la normalización de la política monetaria (que se traduce en aumentar la tasa de fondeo hacia 3.0 por ciento, actualmente entre 1.0 y 1.25 por ciento, todavía bajas, y reducir su tenencia de bonos gubernamentales), ya que el exceso de liquidez que ha provocado la actual política monetaria ha distorsionado los precios de importantes activos financieros a nivel mundial.