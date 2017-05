Juicio político a Trump, cada vez más presente entre analistas

El escenario de un impeachment hacia Donald Trump no es imposible y analistas de distintos grupos financieros hablan cada vez más de este escenario.



De acuerdo con Nuno Teixeira, jefe de Soluciones Institucionales de Inversión y Clientes de Natixis Asset Management, los mercados tuvieron una percepción favorable de Donald Trump en un inicio, pero el riesgo de un impeachment, combinado con crecientes dudas sobre su capacidad para implementar su programa de crecimiento, ha provocado episodios de elevada aversión al riesgo.



Añadió que la moderación en el alza de las tasas de largo plazo también fue fomentada recientemente por el aumento del riesgo político.



Los bonos a 10 años estadounidenses cayeron y pudieron romper rápidamente la marca de 2.20 por ciento. Sin embargo, la caída de la tasa de 10 años de 40 puntos base desde máximos a mediados de marzo frena el atractivo de tomar posiciones sobre los bonos de Estados Unidos, a menos que el riesgo de impeachment presidencial aumente.



“Si estas preocupaciones aumentan, podemos tomar nuestra actual estrategia de subponderar las acciones de Estados Unidos, reduciendo nuestras posiciones de renta variable más ampliamente, o incluso subponderar nuestras carteras sobre estos activos (…) el riesgo fresco podría estar emergiendo, esta vez en Estados Unidos”, dijo Teixeira.



Gabriela Siller, directora de Estudios Económicos-Financieros de Banco Base, afirmó que un impeachment intensificaría la aversión al riesgo, de inicio, pero observa que esto sería bueno para el peso mexicano en el mediano plazo, pues se recuperaría e incluso podría bajar hasta los 16 por dólar.



Añadió que las bolsas están registrando una burbuja especulativa que ya no está de acuerdo con el nivel de la economía, ese efecto de deshacer la burbuja tomaría un periodo de tres meses que se sentiría un ambiente de crisis, pero no de recesión.



Por lo anterior, los mercados accionarios estadounidenses y el nacional están muy adelantados respecto a las expectativas, por lo que el ajuste podría ser considerable si hubiera un eventual cese del cargo presidencial, describió Armando Rodríguez, analista de Signum Research.



Tina Fordham, estratega política global en Citi, destacó que la posibilidad de un impeachment o destitución del presidente Trump es improbable en estos momentos, pero sí esperan mayor incertidumbre alrededor de la agenda de políticas por parte de la administración.



Las comparaciones entre el presidente Richard Nixon, el escándalo de Watergate, que ayudó a poner fin a su presidencia, y el presidente Donald Trump están llegando con una frecuencia creciente en estos días, particularmente después de la destitución de Trump del director del FBI, James Comey.



Fordham aseveró que los posibles retrasos en políticas de regulación y de impuestos (fiscal) aplazarían los estímulos y pudiera hasta cierto punto opacar el crecimiento económico estadounidense esperado.