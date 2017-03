Dudan de Trump y crece el apetito por el refugio

ME. ¿Creías que el oro nunca caía? Pues ahora lo hizo.

Los inversionistas globales han vuelto a la cautela. Los participantes de distintos mercados han migrado en la última semana hacia posiciones más defensivas, ante el retraso en la aplicación de algunas promesas en materia económica realizadas por Donald Trump.



La búsqueda del refugio se ha incrementado particularmente en los bonos norteamericanos, el yen y metales preciosos, mientras que se han frenado los flujos al mercado accionario.



De acuerdo con analistas, el retraso -y en algunos casos el freno- a las propuestas económicas del presidente de Estados Unidos son la principal preocupación para los administradores de capital, quienes vivieron recientemente un rally en activos de riesgo.

“Con el pantano por el que atraviesa la reforma de salud en el Congreso de Estados Unidos, el efecto Trump está adquiriendo un papel secundario en la mente de los inversionistas”, dijo en una entrevista con Bloomberg Steve Sosnick, gerente de riesgo de acciones de Timber Hill, la unidad de mercado de Interactive Brokers.



“Parece que el mercado necesita otro catalizador, como anteriormente la Fed y Trump lo habían sido. Algo está asustando a la gente”.



El incremento en la volatilidad y el reposicionamiento de los inversionistas ha ocurrido previo a la votación en el Congreso de Estados Unidos de una reforma que desmantelaría el Obamacare, no por los efectos que esto podría tener sobre las empresas, sino porque será un termómetro del apoyo con el que cuenta Trump por parte de los legisladores.



Si la reforma de salud no pasa en el Congreso, “metería muchas dudas sobre los Trump trades en el mercado”, señaló un reporte de Reuters que citaba a Jeffrey Gundlach, co-fundador de DoubleLine Capital. “(Si no pasa), todo lo demás está en duda”.



El nerviosismo de los inversionistas también se ha manifestado en un incremento acumulado en cuatro días de 14.27 por ciento en el índice de volatilidad VIX, también denominado el indicador del miedo.



BUSCAN LA CALIDAD

​

Uno de los rendimientos preferidos de los inversionistas en épocas de incertidumbre es el papel de deuda emitido por el tesoro norteamericano. El rendimiento del bono a 10 años ha pasado de 2.63 por ciento el 13 de marzo de este año a 2.40 por ciento al cierre de ayer, con base en datos publicados por Bloomberg. Menores rendimientos tienen su espejo en una subida en los precios, producto de una mayor demanda.



Otro de los termómetros del riesgo, como el yen, se ha revaluado en 3.55 por ciento en los últimos nueve días hábiles.



Por otra parte, los precios de los metales preciosos, como el oro, se han incrementado en 4.26 por ciento en los últimos ocho días, como reflejo de la inquietud de los participantes de los mercados.

