Carstens dejará Banxico con tasa de 7.0%

La expectativa del mercado apunta a que esta semana, en el último anuncio de política monetaria de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México (Banxico), la tasa de referencia se mantenga sin cambio en 7.0 por ciento.



De acuerdo con una encuesta levantada por Bloomberg entre 20 especialistas en economía y del mercado de deuda, la previsión es unánime a que Banxico dejará sin cambio a su tasa de referencia por tercera reunión consecutiva.



Por otro lado, en el mercado de futuros, se le asigna solamente una probabilidad de un 24.1 por ciento a que ocurra un aumento en el costo del dinero esta semana, de acuerdo con cifras publicadas por Bloomberg.



La decisión del Banco de México ocurrirá después del comunicado de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de la semana pasada, en el que tomó la decisión de dejar su tasa en el rango de 1.0 a 1.25 por ciento.



En las últimas minutas de política monetaria del Banxico se reflejó una división en cuanto a la postura del mercado en materia de expectativas de baja en las tasas de interés. Al parecer le tocará al sucesor de Carstens evaluar conjuntamente con el resto de los integrantes de la Junta de Gobierno si seguirá o no los pasos en materia de tasas que de la Fed.



“La expectativa actual del mercado es de dos disminuciones en la tasa (…) esta previsión no es realista y sería poco prudente”, señaló un miembro de la Junta en la última reunión.



SUCESIÓN EN BANXICO



Agustín Carstens asumirá la presidencia del Banco de Pagos Internacional (BIS por siglas en inglés) a partir del próximo diciembre. En la era de Carstens, la tasa de referencia de Banxico pasó de 3.0 a 7.0 por ciento, en un ciclo de alza iniciado en diciembre de 2015.



Con este comportamiento, el banco central mexicano se convirtió en uno de los bancos más restrictivos para ese periodo a nivel mundial.



Mientras que en Estados Unidos ya se conoce quien ocupará la silla de Janet Yellen a partir de febrero de 2018, en México, no hay información oficial de quién sucederá a Agustín Carstens al frente de Banxico.