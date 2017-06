Cae apetito de Wall Street por bonos mexicanos

Algunas de las mayores firmas de Wall Street apuestan a un aumento de los bonos locales mexicanos. Pero no todos siguen ese consejo.



La tenencia de deuda gubernamental con denominación en pesos por parte de extranjeros ha declinado 62 por ciento, casi el menor nivel en seis meses luego de crecer en marzo al mayor nivel de que se tenga registro, según datos del banco central mexicano hasta el 25 de mayo.



Mientras tanto, un aumento de los costos de proteger las ganancias de los operadores reduce su interés por los llamados Bonos M.



“Un extranjero se va cuando su inversión es demasiado volátil o cuando no tiene la capacidad de cubrir su exposición al peso”, dijo Alejandro Urbina, que contribuye a la gestión de 180 millones de dólares de deuda de mercados emergentes en Silva Capital en Chicago.



“Teniendo en cuenta las condiciones del mercado, la declinación de las tenencias me parece baja”.



Morgan Stanley y Stone Harbor Investment Partners han elegido los activos denominados en pesos como sus favoritos y sostienen que se los ha castigado con excesiva dureza y que van a subir.



Mientras tanto, los inversionistas internacionales han venido reduciendo sus posiciones en bonos gubernamentales mexicanos en tanto la moneda se recupera de la caída del año pasado.



El peso pasó de ser la segunda moneda de peor desempeño entre grandes pares en 2016 a experimentar este año el mayor fortalecimiento del mundo.



Los inversionistas en bonos a quienes les preocupa el riesgo de la moneda habitualmente venden el peso en el mercado de futuros a los efectos de asegurarse un tipo de cambio por medio de una operación conocida como “swapito”.



La mayor volatilidad cambiaria y un aumento de las tasas de interés de referencia han llevado los costos de la cobertura a niveles tan elevados que los rendimientos en Bonos M a 10 años podrían desaparecer, según datos que recopiló Bloomberg.



La gente no va a pagar para cubrir la volatilidad si piensa que los Bonos M no seguirán subiendo, dijo Pedro Tuesta, un economista de la firma de análisis 4cast.