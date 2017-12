Bitcoin, de lo más buscado en 2017

Se acerca el cierre de 2017 y los acontecimientos relevantes en los mercados bursátiles han sido innumerables.



El rally en los mercados estadounidenses de forma sostenida en un ambiente de volatilidad comatosa, donde cada tercer día se alcanza un máximo histórico.



En el mercado local, el fuerte avance del IPC para superar las 50 mil unidades y posteriormente ver un regreso. Mientras que el peso ha visto un viaje de ida y casi vuelta desde casi 21 a 18 y de regreso.



Pero pareciera que un controvertido nuevo participante, que lleva ya varios años rondando el mundo financiero, ha llegado a todos los titulares acompañado de un impresionante comportamiento: bitcoin.



La literatura en torno a esta reciente clase de activos abunda, casi en la misma magnitud que las opiniones al respecto. La relevancia de este ecosistema, de los diversos criptoactivos y su papel en el futuro cercano, siguen discutiéndose de manera acalorada.



Lo cierto es que el movimiento en el precio del bitcoin en el último año ha dado mucho de qué hablar, y apelando al FOMO (acrónimo para Fear Of Missing Out) o “miedo a quedarse fuera” ha generado un efecto dominó impresionante.



¿Qué tan conocido es?



El ascenso en la popularidad del bitcoin ha guardado una correlación con el intempestivo avance del precio. Es importante no confundir el término correlación con causalidad como apuntó Janet Yellen en su última conferencia al frente de la Fed.



Tan solo este diciembre, el término “bitcoin” mostró un avance exponencial dentro del índice de interés de búsquedas en México dentro de Google Trends. Es claro que la tendencia de este indicador había sido alcista y sostenida a lo largo de 2017, pero justo en esa semana superó en popularidad al “oro”, y semanas antes había rebasado al “dólar”. Cabe destacar que el billete verde se llevó el título ganador en popularidad en noviembre de 2016, apoyado por la volatilidad en la paridad cambiaria y los resultados en los comicios de EU.



Pareciera que en cuestión del destino de esta nueva clase de activos la moneda está en el aire. Por cada detractor, surge un nuevo y apasionado embajador, ungido por el espíritu innovador y respaldado por los rendimientos recientes. Del otro lado existe gente que, con dedo juzgador, y la pesada voz de la experiencia quiere anticipar lo que ve como un fatídico desenlace, cobijado por una mezcla de agnosticismo e indiferencia.



La realidad es que quienes anticipan la debacle deberán atinar también en los tiempos, y quienes defienden con certeza el éxito futuro deben conceder que el camino es largo y existen una gran serie de retos por superar.



En ambos casos, para quienes quieran poner su capital en cualquier lado de esta ecuación, creo que el adecuado manejo del riesgo será una herramienta de gran utilidad en su afrenta.

*El autor es director de GBMHombroker.