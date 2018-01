Crudo  a 70 dólares pondría fin a recortes de la OPEP: expertos

A medida que el petróleo se recupera a un máximo de tres años cercano a los 70 dólares el barril, se está propagando la opinión de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios pondrán fin a sus recortes de suministros antes de lo esperado.



Citigroup, Société Générale y JMorgan Chase estimaron que la coalición de productores de petróleo puede comenzar a reducir su intervención desde mediados de año, antes de su conclusión programada para diciembre.



Los productores se están acercando a su objetivo de eliminar un exceso de inventario, y el aumento de los precios puede alentar la oferta rival.



El precio del crudo ha subido a medida que la restricción de la producción de la OPEP y Rusia han reducido con éxito un superávit que pesó en los mercados mundiales durante más de tres años. El acuerdo será revisado en la próxima reunión formal en junio.



"Podría haber un acuerdo durante el verano para aumentar la producción de respaldo", dijo por teléfono Ed Morse, jefe de investigación de commodities en Citigroup en Nueva York.



Por ahora, los ministros del petróleo no muestran señales de retroceder. Durante la última semana, los ministros de los Emiratos Árabes Unidos e Irak han dicho que los productores seguirán comprometidos con la política hasta finales de 2018. Arabia Saudita y Rusia, los dos mayores exportadores del pacto, han insistido repetidamente en que cuando llegue el final, será gradual.



Un buen debate



Aún así, los precios del crudo son lo suficientemente altos como para alentar tanto la producción estadounidense como la acción de los bancos centrales para enfriar la inflación, lo que "los miembros de la OPEP no quieren ver", dijo Jeff Currie, jefe de investigación de materias primas de Goldman Sachs a Bloomberg televisión el 10 de enero.



El petróleo a 70 dólares acelerará las discusiones sobre la estrategia de salida, escribió el 15 de enero Michael Hsueh, analista de Deutsche Bank AG.



Todavía hay muchos analistas que esperan un proceso más prolongado. Los pronósticos de la Agencia Internacional de Energía (la agencia que asesora a las naciones consumidoras) sugieren que los recortes de la OPEP no son lo suficientemente profundos como para reducir los inventarios este año, dejando el superávit prácticamente intacto.



Bank of America Corp. predijo que más bien será en 2019 que la organización decida poner fin al acuerdo. Emulando el enfoque de la Reserva Federal de Estados Unidos, la OPEP señalará pequeños incrementos mensuales en la producción para reducir las restricciones, dijo el banco.



Cerca de la meta



No obstante, el superávit está disminuyendo rápidamente y, si ya no existe a mediados de año, es muy probable que la OPEP reduzca la duración del acuerdo, dijeron Abhishek Deshpande y David Martin, analistas de JPMorgan, en un informe el 12 de enero.



"Estarán muy cerca de su objetivo cuando se reúnan" en junio "y alcanzarán su objetivo en el tercer trimestre", dijo Mike Wittner, jefe de investigación del mercado petrolero en Société Générale en Nueva York. "Así que el segundo semestre del año podría ser cuando comiencen" a eliminar gradualmente las medidas.



Existen cada vez más señales de los peligros que representan los altos precios para la OPEP.



Fortalecida por nuevas inversiones, la producción de crudo de EE.UU. superará la de Arabia Saudita y Rusia el próximo año, según previsiones del gobierno. Y no es solo la competencia en esquisto, ya que los precios son lo suficientemente altos como para financiar proyectos aún más costosos, dijo Morse de Citgroup.



"Temen no solo la respuesta del esquisto, sino también el de aguas profundas y el crudo de arenas petroleras de Canadá", dijo Morse.