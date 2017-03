Credit Suisse evalúa venta de acciones por 3,000 mdd

Credit Suisse Group, la firma de servicios financieros con sede en Zurich, planteó este jueves la posibilidad de vender acciones por valor de más de tres mil millones de francos suizos -- tres mil millones de dólares -- como una alternativa a su plan de recaudar capital.



De acuerdo con personas con conocimiento del asunto, Credit Suisse la operación sobre acciones nuevas representa hasta el 10 por ciento de sus acciones en circulación, o alrededor de tres mil 100 millones de francos, a través de una venta acelerada a gerentes de cartera, que no necesitaría ser suscrita por los inversionistas, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas dado que los detalles no son públicos.



La venta podría exceder esa cantidad. El banco habló con algunos asesores acerca de recaudar hasta cinco mil millones de francos, sujeto a la aprobación de los accionistas, dijeron las personas cercanas al banco.



"Un aumento de capital es una buena idea", dijo Peter Casanova, analista de Kepler Cheuvreux que tiene una calificación de comprar para la acción. "Preferiría ver un aumento de capital en comparación con una oferta pública inicial (OPI)".

Una oferta pública implica más costos y requeriría que Credit Suisse renuncie a uno de sus activos más importantes, dijo.

Credit Suisse está en el segundo año de un plan de reestructuración para reducir su negocio de valores mientras se expande en la gestión de patrimonio.



Después de recurrir a los accionistas para obtener seis mil millones de francos cuando comenzó la reestructuración a finales de 2015, Credit Suisse dijo que trataría de satisfacer las nuevas necesidades de capital mediante la cotización de acciones de parte de la división suiza. Un pago más pequeño de lo esperado en un acuerdo judicial sobre valores hipotecarios tóxicos en diciembre dió más opciones a la firma.



Aún no se toman decisiones definitivas y Credit Suisse podría decidir no llevar a cabo la venta de acciones, dijeron las personas. Mientras tanto, la preparación de la salida a bolsa continúa, dijo una de las personas.



Un representante de Credit Suisse se negó a comentar.