Recortes de OPEP, sin convencer a fondos

Los comentarios sobre la OPEP han hecho subir otra vez a los mercados del petróleo, pero los fondos de cobertura no parecen convencidos.



Los administradores de dinero recortaron las apuestas al alza del crudo West Texas Intermedio (WTI) por cuarta semana, y quedaron en el punto más bajo desde principios de noviembre, según muestran datos de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) de EU.



Si bien el repunte del petróleo es una señal de confianza de que la OPEP extenderá los recortes de producción, la eficacia del acuerdo sigue siendo una interrogante.



“Han habido comentarios de los inversionistas que mencionan dudas sobre el compromiso de la OPEP de reducir la producción”, dijo John Kilduff, socio de Again Capital, un fondo de cobertura con sede en Nueva York que se centra en energía. “También hay dudas sobre la efectividad de cualquier acuerdo”.



Los futuros han subido 10 por ciento en poco más de dos semanas en tanto se espera que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) prolongue los esfuerzos para disminuir el exceso mundial. Los precios también subieron a medida que las existencias de crudo estadounidense continuaron cayendo desde un máximo récord a fines de marzo.



La OPEP y sus aliados acordarán prolongar los recortes durante al menos seis meses cuando los ministros se reúnan el 25 de mayo en Viena, según 24 de 25 analistas encuestados por Bloomberg.



Varios miembros han expresado su apoyo a la propuesta de extender los recortes después de que Rusia y Arabia Saudita dijeron que los inventarios no han caído aún a los niveles deseados. Los futuros han rondado el nivel de 50 dólares por barril este año en medio de la pugna entre la OPEP y los productores de shale de EU.



Las posiciones netas a largo, o la diferencia entre las apuestas a alzas y bajas en el precio, en el WTI de los fondos de cobertura cayeron 4.5 por ciento en la semana terminada el 16 de mayo, según la CFTC. Fue el nivel más bajo desde el 8 de noviembre, tres semanas antes de que la OPEP aprobara sus primeros recortes de la oferta en ocho años.



El WTI subió 0.8 por ciento a 50.73 dólares por barril en las operaciones del lunes, su cierre más alto desde el 18 de abril.



Las reservas de crudo han caído a su nivel más bajo en casi tres meses y la producción disminuyó por primera vez en 13 semanas, finalizando la racha de alzas más larga desde 2012, según datos del gobierno.



“Finalmente estamos obteniendo números de inventarios decentes”, dijo Mark Watkins, administrador regional de inversiones con sede en Park City, Utah. Las posiciones netas de crudo Brent subieron por primera vez en cinco semanas.