Precios de commodities, en máximo de dos años

El índice que mide el comportamiento de los precios de las materias primas se encuentra en un máximo no visto desde el 9 de octubre del 2015, situación que favorece al crecimiento económico y proporciona apoyo a las monedas de las naciones productoras, como México.



En las operaciones del martes, el índice de materias primas elaborado por Bloomberg se ubicó en 182.16 puntos, con un aumento de 0.39 por ciento, su mayor nivel en más de dos años.



En el día, el índice de materias primas se vio favorecido por un importante repunte en los precios del petróleo, al subir más de 1 por ciento. Los crudos West Texas y Brent cerraron en 64.47 y 69.86 dólares por barril, cerca de un nivel no visto desde mediados del 2015.



Los precios del crudo presentan un ciclo alcista desde junio del 2017, acumulando hasta la fecha un incremento de cerca del 50 por ciento.



Para México resulta particularmente importante el comportamiento positivo de los precios del petróleo, dado que se da previo a una nueva ronda de licitaciones de campos petroleros, programada para finales de este mes.



“La mejora de las perspectivas de crecimiento mundial, los fenómenos meteorológicos en los Estados Unidos, la extensión del acuerdo de la OPEP para limitar la producción de petróleo y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio han respaldado los precios del crudo”, destacó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un reporte.



Los precios de los commodities todavía tienen un amplio espacio para su recuperación, debido que el máximo alcanzado se encuentra en 474.21 puntos, registrado el 2 de julio del 2008.



Un mejor comportamiento de la economía mundial, particularmente de Estados Unidos y de China, contribuye a mejorar el panorama para los precios de las materias primas en este año. A esto se suma la debilidad del dólar, situación que contribuye a aumentar la demanda de otras naciones con monedas que se han fortalecido.



El billete verde se encuentra cerca de un mínimo ubicado el primero de enero del 2015. En tanto que en la sesión de este martes, la debilidad del dólar se prolongó.



“Si bien al inicio de la sesión el dólar estadounidense se fortaleció ante la postura proteccionista de Estados Unidos, esta divisa no pudo mantener su fortaleza, lo que causó que el índice ponderador del dólar de Bloomberg, finalizara la sesión con una disminución de 2.25 puntos a 1,131.85 puntos”. Se sostiene en un documento del área de análisis del Banco base, cuya titular del área es Gabriela Siller.



Para los analistas de Banco base “es importante mencionar que el fortalecimiento momentáneo de la divisa estadounidense se dio tras la decisión de Estados Unidos de implementar impuestos a las importaciones de paneles solares y maquinas lavadoras.



Precio de materias primas con claroscuros



La recuperación en los precios de las materias primas está encabezada por los energéticos, aunque en otros de sus componentes se observa un comportamiento mixto.



El índice que mide el comportamiento de los metales de uso industrial, como el cobre, el plomo y el estaño, presentan un incremento acumulado d e25 por ciento desde mediados de junio del 2017, por debajo del observado en los precios del petróleo.



En tanto que el indicador del comportamiento de los precios de los metales preciosos, como el orto y la plata, han subido en 4.08 por ciento, durante el periodo de referencia.



Los precios de los productos agropecuarios han mostrado un comportamiento negativo, al reportar una caída de 8.27 por ciento de finales de junio del año pasado, al cierre de la jornada de ayer.



En general, los mayores precios de materias primas constituyen un importante motor para el crecimiento de economías como la mexicana, al mismo tiempo que contribuye a mejorar los términos de intercambio. Con ello, se puede enfrentar mejor las turbulencias en el mercado cambiario.



Sin embargo, el FMI advierte que “Con el reciente respiro proporcionado por el rebote cíclico en los precios de los productos básicos, los responsables de las políticas deberían evitar la tentación de aplazar las reformas y los ajustes presupuestarios para más adelante”.