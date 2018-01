Rincón del Experto: Perspectivas para el oro en 2018

El oro ha iniciado el año extendiendo la apreciación que comenzó a mediados de diciembre, derivado de debilidad en el dólar. Con esto, opera en su nivel más alto desde septiembre de 2017 en alrededor de mil 320 dólares por onza.



Ante este sólido inicio, ¿qué podemos esperar para su operación en 2018?



Un dólar al menos estable en el primer semestre pudiera permitir un incremento del oro hacia los mil 380 dólares, en un contexto de buenas perspectivas de consumo físico en naciones como China e India.



Si bien no prevemos un colapso del notable desempeño en el mercado de capitales, el ciclo económico global –aún en crecimiento sincronizado– entra en condiciones de madurez, hecho que también brindará soporte en un contexto donde el grado de complacencia de los mercados no tiene precedente y se exhibe en forma de volatilidad históricamente baja, a pesar de los latentes riesgos geopolíticos.



Adicionalmente, es posible que la inflación en economías avanzadas agregue ligeras presiones ante el repunte en los energéticos y menor holgura laboral, con lo cual la cobertura natural ofrecida por el oro podría hacerse más atractiva.



Sin embargo, el principal viento en contra es la trayectoria de mayor restricción monetaria que se espera para la gran mayoría de bancos centrales desarrollados.



Más aún, este riesgo podría acentuarse en caso de que el mercado no esté descontando en su totalidad los movimientos de la Fed durante el año, toda vez que, a medida que las expectativas de alza en tasas se fortalezcan, el atractivo del oro mermaría por el escenario de un dólar más fuerte y la mejora en el rendimiento de los bonos.



Cabe comentar sobre la tesis de posible redistribución de flujos de oro hacia el bitcoin, para la cual no hay evidencia.



De hecho, las posiciones en EFTs (Exchange Traded Fund) de oro han permanecido estables.



La realidad es que si bien el bitcoin lideró el surgimiento de una nueva clase de activo financiero en 2017, su operación ha sido más parecida a la de un tulipán en el siglo XVII que a un metal precioso en las últimas décadas.



En conclusión, el oro probablemente tenga espacio para un buen desempeño durante la primera mitad del año, presentando una interesante alternativa de diversificación que coincidirá con la compleja trayectoria que el peso mexicano cursará a lo largo del mismo periodo.



*El autor es Estratega de Renta Fija y Tipo de Cambio de Grupo Financiero Banorte. Las opiniones que se expresan en esta columna no necesariamente coinciden con las del Grupo Financiero Banorte, por lo que son responsabilidad exclusiva del autor.